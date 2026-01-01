У Луцькій міськраді хочуть ліквідувати управління інформаційної роботи





Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії Луцької міськради, - інформує



Ініціатором такого рішення є заступниця міського голови Наталія Муравйова. Рішення пропонує змінити назву управління інформаційної роботи на відділ інформаційної політики і скоротити кількість керівних посад з трьох до одного.



Наразі про скорочення працівників відділу мова не йде. Але не виключено, що до цього питання повернуться через деякий час.

