Горохівська багатопрофільна лікарня частково перейшла на сонячну генерацію.

Про це повідомили на сторінці медзакладу у Фейсбуці.

Відтепер частина електроенергії, яку споживає медичний заклад, виробляється з відновлюваних джерел.

Це важливий крок до:

- стабільної роботи лікарні навіть за умов енергетичних викликів,
- зменшення витрат на електроенергію,
- турботи про довкілля та сталий розвиток громади.

"Сонячна енергія — це інвестиція в безпеку, екологію та якісні медичні послуги для наших пацієнтів", - зазначили у лікарні.


