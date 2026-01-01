Волинянка стала срібною призеркою чемпіонату світу з жиму лежачи

Оксана Мотрунчик стала срібною призеркою чемпіонату світу з жиму лежачи.



Про це Олег Хом'як.



Змагання проходили у столиці Польщі з 23 по 31 травня. Спортсменка виступаючи у ваговій категорії до 47 кг підкорила штангу вагою 110 кг. А у боротьбі за золоту нагороду спроба на 117,5 кг, на жаль, була не зарахована через технічну помилку, каже тренер.



Довідково: Оксана Мотрунчик за підсумками 2023 року увійшла до пʼятірки кращих спортсменок Волинської області з неолімпійських видів спорту. Вона є багаторазовою чемпіонкою Європи та світу з "жиму лежачи".



У квітні 2023 року важкоатлетка здобула перемогу на чемпіонаті України у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона виборола золоті нагороди в усіх вправах триборства. Зокрема, у присіданні зі штангою 95 кілограмів, жимі лежачи з вагою 67,5 кілограма та у силовій тязі — 143 кілограми. Тоді рекорд Оксана Мотрунчик встановила у вправі на силову тягу. Волинянка підняла вагу 143 кілограми.



У 2024 році Оксана Мотрунчик здобула "золото" з жиму лежачи на Чемпіонаті світу, а в 2025 році важкоатлетка "срібло".



У 2025 році на чемпіонаті України Оксана Мотрунчик встановила два рекорди: у тязі — 151,5 кг та в сумі триборства 339 кг. У присіданні встановила свій особистий рекорд 112, 5 кг.

