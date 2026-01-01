Могилу Героя України, уродженця Волині, Тараса Матвіїва осквернили на Львівщині, - поліція

У Жидачеві поліцейські встановлюють обставини наруги над могилою Героя України.Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.Повідомлення про подію до поліції надійшло 7 червня близько 15:30 від батьків загиблого Героя України. У поліції не зазначають, але йдеться про уродженця Волині, молодшого лейтенанта 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, командира взводу, учасника російсько-української війни, удостоєного звання "Герой України" та нагородженого орденом «Золота зірка»На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Стрийського районного управління поліції.Як попередньо встановили правоохоронці, невстановлені особи пошкодили могилу Героя України на міському кладовищі в Жидачеві.За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.1 ст.297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють особи зловмисників, причетних до наруги над могилою.ДОВІДКОВОНародився 18 лютого 1989 року у селі В’язівне Любешівського (нині – Камінь-Каширького) району Волинської області.Із дитячих років Тарас жив і навчався у місті Жидачів на Львівщині, куди переїхали його батьки. У 2006 році закінчив Жидачівську середню школу № 1. Вищу освіту здобув у 2011 році, закінчивши факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Працював кореспондентом ТРК «Ера», потім – телеканалу TVІ. Вів блоги у низці видань, зокрема, «Дивись.Інфо», «LB.ua», «Львівська мануфактура новин».Із 22 листопада 2013 року Тарас Матвіїв був учасником Революції Гідності. Мав псевдо «Сармат». Входив до складу 3-ої сотні Самооборони Майдану. Був співкоординатором «Пошукової ініціативи» (організації, що розшукувала людей, зниклих під час Революції Гідності), членом громадської організації «Українська галицька асамблея», засновником громадської організації «Народний легіон».У 2014 році, після початку антитерористичної операції на сході України, Тарас Матвіїв добровольцем вирушив на захист суверенітету та територіальної цілісності України.Загинув 10 липня 2020 року біля села Троїцьке Попаснянського району, рятуючи своїх бійців.