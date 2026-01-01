У Луцьку адвоката затримали на отриманні $3500 хабара, - прокуратура
Сьогодні, 13:20
3500 доларів США неправомірної вигоди – волинському адвокату повідомлено про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко повідомив одному з волинських адвокатів про підозру в зловживанні впливом (за ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Захисника викрили на одержанні від громадянки двома траншами неправомірної вигоди в загальному розмірі 3500 доларів США.
Встановлено, що за ці кошти адвокат обіцяв вплинути на прийняття правоохоронцями та судом рішень щодо обрання сину громадянки, обвинуваченому у вчиненні наркозлочинів, запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, а також щодо подальшої зміни кваліфікації вчиненого ним злочину на менш тяжку.
Окрім того, захисник мав вирішити зі службовими особами Центру терапії залежностей Волинської обласної психіатричної лікарні питання про встановлення сину клієнтки статусу наркозалежного та про постановку його на відповідний облік.
Під час санкціонованих судом обшуків у транспортному засобі та офісі адвоката 04 червня 2026 року виявлено та вилучено одержані ним кошти.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 332 тисячі гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко повідомив одному з волинських адвокатів про підозру в зловживанні впливом (за ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Захисника викрили на одержанні від громадянки двома траншами неправомірної вигоди в загальному розмірі 3500 доларів США.
Встановлено, що за ці кошти адвокат обіцяв вплинути на прийняття правоохоронцями та судом рішень щодо обрання сину громадянки, обвинуваченому у вчиненні наркозлочинів, запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, а також щодо подальшої зміни кваліфікації вчиненого ним злочину на менш тяжку.
Окрім того, захисник мав вирішити зі службовими особами Центру терапії залежностей Волинської обласної психіатричної лікарні питання про встановлення сину клієнтки статусу наркозалежного та про постановку його на відповідний облік.
Під час санкціонованих судом обшуків у транспортному засобі та офісі адвоката 04 червня 2026 року виявлено та вилучено одержані ним кошти.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 332 тисячі гривень.
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