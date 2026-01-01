Назвали ім’я луцького адвоката, якого підозрюють у хабарництві на 3500 доларів. ВІДЕО
Сьогодні, 14:29
Правоохоронці повідомили про підозру волинському адвокату, якого викрили на одержанні 3500 доларів США неправомірної вигоди. За версією слідства, за ці кошти він обіцяв вплинути на рішення правоохоронних органів, суду та службових осіб медичного закладу в інтересах клієнтки та її сина.
Як стало відомо телеграм-каналу ВолиньПост із власних джерел, ним виявився адвокат Ради адвокатів Волинської області - Олександр Пацюк.
За інформацією з відкритих реєстрів, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю він отримав у вересні 2024 року. Також Олександр Пацюк є засновником адвокатського бюро «Олександр Пацюк і партнери», зареєстрованого у селі Прилуцьке Луцького району.
Нагадаємо, керівник Волинської обласної прокуратури повідомив одному з волинських адвокатів про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За даними слідства, адвокат одержав від громадянки двома траншами 3500 доларів США. За ці кошти він нібито обіцяв вплинути на ухвалення правоохоронцями та судом рішень щодо сина жінки, якого обвинувачують у вчиненні наркозлочинів. Зокрема, йшлося про обрання запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, а також про подальшу зміну кваліфікації злочину на менш тяжку.
Окрім того, за інформацією правоохоронців, адвокат обіцяв посприяти у вирішенні питання щодо встановлення чоловікові статусу наркозалежного та постановки його на відповідний облік.
Під час санкціонованих судом обшуків у транспортному засобі та офісі адвоката 4 червня 2026 року правоохоронці виявили та вилучили отримані кошти.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 332 тисяч гривень.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як стало відомо телеграм-каналу ВолиньПост із власних джерел, ним виявився адвокат Ради адвокатів Волинської області - Олександр Пацюк.
За інформацією з відкритих реєстрів, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю він отримав у вересні 2024 року. Також Олександр Пацюк є засновником адвокатського бюро «Олександр Пацюк і партнери», зареєстрованого у селі Прилуцьке Луцького району.
Нагадаємо, керівник Волинської обласної прокуратури повідомив одному з волинських адвокатів про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За даними слідства, адвокат одержав від громадянки двома траншами 3500 доларів США. За ці кошти він нібито обіцяв вплинути на ухвалення правоохоронцями та судом рішень щодо сина жінки, якого обвинувачують у вчиненні наркозлочинів. Зокрема, йшлося про обрання запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, а також про подальшу зміну кваліфікації злочину на менш тяжку.
Окрім того, за інформацією правоохоронців, адвокат обіцяв посприяти у вирішенні питання щодо встановлення чоловікові статусу наркозалежного та постановки його на відповідний облік.
Під час санкціонованих судом обшуків у транспортному засобі та офісі адвоката 4 червня 2026 року правоохоронці виявили та вилучили отримані кошти.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 332 тисяч гривень.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині поліцейські навколішки прощалися із загиблим на війні колегою Віктором Масюком
Сьогодні, 14:40
Назвали ім’я луцького адвоката, якого підозрюють у хабарництві на 3500 доларів. ВІДЕО
Сьогодні, 14:29
Рада підвищила зарплати поліцейським та рятувальникам
Сьогодні, 14:21
Чонгарський міст знищений, – ЦПД
Сьогодні, 13:10