Назвали ім’я луцького адвоката, якого підозрюють у хабарництві на 3500 доларів. ВІДЕО





Як стало відомо телеграм-каналу Олександр Пацюк.



За інформацією з відкритих реєстрів, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю він отримав у вересні 2024 року. Також Олександр Пацюк є засновником адвокатського бюро «Олександр Пацюк і партнери», зареєстрованого у селі Прилуцьке Луцького району.



Нагадаємо, керівник Волинської обласної прокуратури повідомив одному з волинських адвокатів про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).



За даними слідства, адвокат одержав від громадянки двома траншами 3500 доларів США. За ці кошти він нібито обіцяв вплинути на ухвалення правоохоронцями та судом рішень щодо сина жінки, якого обвинувачують у вчиненні наркозлочинів. Зокрема, йшлося про обрання запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, а також про подальшу зміну кваліфікації злочину на менш тяжку.



Окрім того, за інформацією правоохоронців, адвокат обіцяв посприяти у вирішенні питання щодо встановлення чоловікові статусу наркозалежного та постановки його на відповідний облік.



Під час санкціонованих судом обшуків у транспортному засобі та офісі адвоката 4 червня 2026 року правоохоронці виявили та вилучили отримані кошти.



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 332 тисяч гривень.





Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці повідомили про підозру волинському адвокату, якого викрили на одержанні 3500 доларів США неправомірної вигоди . За версією слідства, за ці кошти він обіцяв вплинути на рішення правоохоронних органів, суду та службових осіб медичного закладу в інтересах клієнтки та її сина.Як стало відомо ВолиньПост із власних джерел, ним виявився адвокат Ради адвокатів Волинської області -За інформацією з відкритих реєстрів, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю він отримав у вересні 2024 року. Також Олександр Пацюк є засновником, зареєстрованого у селі Прилуцьке Луцького району.Нагадаємо, керівник Волинської обласної прокуратури повідомив одному з волинських адвокатів про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).За даними слідства, адвокат одержав від громадянки двома траншами 3500 доларів США. За ці кошти він нібито обіцяв вплинути на ухвалення правоохоронцями та судом рішень щодо сина жінки, якого обвинувачують у вчиненні наркозлочинів. Зокрема, йшлося про обрання запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, а також про подальшу зміну кваліфікації злочину на менш тяжку.Окрім того, за інформацією правоохоронців, адвокат обіцяв посприяти у вирішенні питання щодо встановлення чоловікові статусу наркозалежного та постановки його на відповідний облік.Під час санкціонованих судом обшуків у транспортному засобі та офісі адвоката 4 червня 2026 року правоохоронці виявили та вилучили отримані кошти.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 332 тисяч гривень.

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