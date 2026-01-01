На Волині у прикордонних з Білоруссю громадах встановлюють антидронові сітки, - ОВА
Сьогодні, 15:05
Окремі дороги у прикордонних із Білоруссю громадах на Волині захистять антидроновими сітками.
Роботи вже розпочалися, розповів у коментарі Суспільному виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації (ОВА) Роман Романюк.
"Сітки — це ті речі, які зараз допомагають на півдні та сході. РФ і РБ проводить різну розвідку. Для нас важливо показувати, давати їм сигнал, що ми максимально захищені. Це не означає, що до нас завтра щось полетить, але, це показник підготовки", — сказав очільник ОВА.
Про яку кількість сіток і де саме їх буде встановлено в адміністрації не уточнюють.
Роман Романюк додав, що укріплення кордону триває. За даними Держприкордонслужби, станом на 10 червня накопичення особового складу чи техніки на лінії кордону з Білоруссю в межах Волинської області не спостерігається.
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Роботи вже розпочалися, розповів у коментарі Суспільному виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації (ОВА) Роман Романюк.
"Сітки — це ті речі, які зараз допомагають на півдні та сході. РФ і РБ проводить різну розвідку. Для нас важливо показувати, давати їм сигнал, що ми максимально захищені. Це не означає, що до нас завтра щось полетить, але, це показник підготовки", — сказав очільник ОВА.
Про яку кількість сіток і де саме їх буде встановлено в адміністрації не уточнюють.
Роман Романюк додав, що укріплення кордону триває. За даними Держприкордонслужби, станом на 10 червня накопичення особового складу чи техніки на лінії кордону з Білоруссю в межах Волинської області не спостерігається.
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