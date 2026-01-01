Організовували «зустрічі» у Рівному та Луцьку: поліцейські затримали групу сутенерів

Правоохоронці викрили організатора та його спільницю, які налагодили схему втягнення жінок у заняття проституцією та організовували надання сексуальних послуг у Рівному й Луцьку. За даними слідства, фігуранти отримували 50% від вартості кожного замовлення, а за годину послуг клієнти сплачували від 2,5 до 25 тисяч гривень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.Протиправну діяльність 24-річного рівнянина та 21-річної жительки села Немовичі викрили працівники міграційної поліції Рівненської області та відділу кримінального аналізу спільно зі слідчими Рівненського РУП та за процесуального керівництва прокуратури.У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники через Telegram-канал підшуковували жінок, які перебували у вразливому стані або скрутному матеріальному становищі, та пропонували їм «заробіток» шляхом надання інтимних послуг. Потому, через мережу інтернет знаходили клієнтів та організовували зустрічі на території Рівного та Луцька.Фігуранти узгоджували умови надання послуг сексуального характеру, гарантували нагляд та «безпеку» під час зустрічей із чоловіками, а також організовували та забезпечували надання інтимних послуг, за що отримували 50 відсотків від вартості кожного замовлення.Зловмисників викрили під час передачі одним із клієнтів грошових коштів. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили гроші, засоби зв’язку та інші речові докази, які мають суттєве значення для кримінального провадження.Обох фігурантів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частинами 1 та 2 статті 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).За рішенням суду 24-річному рівнянину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його 21-річній спільниці — цілодобовий домашній арешт.За скоєне підозрюваним загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.