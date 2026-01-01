У Луцьку щодня оголошуватимуть хвилину мовчання





Вранці 10 червня у місті відбувся пробний запуск сирен, розповів у коментарі Юрій Кирилюк.



З четверга, 11 червня, система працюватиме щодня о 09:00.



Зі слів посадовця, система не дозволяє повністю покрити місто. У громаді працює 13 електронних сирен, які можна таким чином використовувати: 8 — у Луцьку та 5 — у старостинських округах.



Де оголошуватимуть у Луцьку:



просп. Волі (район Київського майдану);



вул. Івана Корсака;



вул. Винниченка (район Театрального майдану);



вул. Софії Ковалевської (район 23-ї школи);



вул. Приміська (район 12-ї школи);



вул. Ковельська (район спиртзаводу);



просп. Івана Газюка (район ДПЗ);



просп. Соборності (район РАЦСу).



У старостинських округах такі системи встановлені у Заборолі, Боголюбах, Жидичині, Княгининку та Прилуцькому.



Причини затримки



Нагадаємо, запровадити оголошення про хвилину мовчання планували цьогоріч у квітні.



Зі слів Кирилюка, це відтермінували до червня через технічні та нормативні питання.



«Рішення було прийняте на рівні Верховної Ради, але Кабінет Міністрів не одразу вніс зміни до постанови. Вони з’явилися лише наприкінці травня. Після цього потрібно було погодження та технічне налаштування системи», — пояснив він.



У міській раді закликають лучан під час звучання сигналу зупинятися і вшановувати пам’ять загиблих.



«Сьогодні не всі дотримувалися цієї традиції. В районі готелю „Україна“ під час хвилини мовчання робітники використовували перфоратор і припинили це вже після завершення сигналу», — каже посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку та громаді запустили хвилину мовчання через систему оповіщення. Сигнал оголошують 13 сирен, однак місто покрите не повністю.Вранці 10 червня у місті відбувся пробний запуск сирен, розповів у коментарі misto.media начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської радиЗ четверга, 11 червня, система працюватиме щодня о 09:00.Зі слів посадовця, система не дозволяє повністю покрити місто. У громаді працює 13 електронних сирен, які можна таким чином використовувати: 8 — у Луцьку та 5 — у старостинських округах.просп. Волі (район Київського майдану);вул. Івана Корсака;вул. Винниченка (район Театрального майдану);вул. Софії Ковалевської (район 23-ї школи);вул. Приміська (район 12-ї школи);вул. Ковельська (район спиртзаводу);просп. Івана Газюка (район ДПЗ);просп. Соборності (район РАЦСу).У старостинських округах такі системи встановлені у Заборолі, Боголюбах, Жидичині, Княгининку та Прилуцькому.Нагадаємо, запровадити оголошення про хвилину мовчання планували цьогоріч у квітні.Зі слів Кирилюка, це відтермінували до червня через технічні та нормативні питання.«Рішення було прийняте на рівні Верховної Ради, але Кабінет Міністрів не одразу вніс зміни до постанови. Вони з’явилися лише наприкінці травня. Після цього потрібно було погодження та технічне налаштування системи», — пояснив він.У міській раді закликають лучан під час звучання сигналу зупинятися і вшановувати пам’ять загиблих.«Сьогодні не всі дотримувалися цієї традиції. В районі готелю „Україна“ під час хвилини мовчання робітники використовували перфоратор і припинили це вже після завершення сигналу», — каже посадовець.

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