Троє волинян продавали підроблені посвідчення водіїв та техпаспорти

Судять трьох волинян, які торгували підробленими посвідченнями водія та техпаспортами.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо трьох волинян, які налагодили процес виготовлення і збуту підроблених водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.Встановлено, що фальшиві документи виготовляв за місцем свого проживання житель одного з сіл Луцького району, який закупив для цього обладнання, а також незаконно придбав голографічні елементи, необхідні для якісної підробки.Двоє його спільників підшуковували клієнтів, зустрічалися з ними, передавали готові «документи» та брали оплату за послуги – від 300 до 400 доларів США.У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено грошові кошти, обладнання для виготовлення підробок, ламінувальні стрічки, захисні плівки та інші предмети, які підтверджують незаконну діяльність.На все вилучене накладено арешт.Волинянина, який займався виготовленням підробок, обвинувачують у неодноразовому придбанні, зберіганні та збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів (ч.ч. 1, 2 ст. 199 КК України).Окрім того, йому та двом його спільникам інкриміновано підроблення та збут підроблених офіційних документів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 КК України).Зауважимо, що під час досудового розслідування обвинувачені перерахували один мільйон гривень на підтримку ЗСУ.