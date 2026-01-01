Троє волинян продавали підроблені посвідчення водіїв та техпаспорти
Сьогодні, 17:30
Судять трьох волинян, які торгували підробленими посвідченнями водія та техпаспортами.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо трьох волинян, які налагодили процес виготовлення і збуту підроблених водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.
Встановлено, що фальшиві документи виготовляв за місцем свого проживання житель одного з сіл Луцького району, який закупив для цього обладнання, а також незаконно придбав голографічні елементи, необхідні для якісної підробки.
Двоє його спільників підшуковували клієнтів, зустрічалися з ними, передавали готові «документи» та брали оплату за послуги – від 300 до 400 доларів США.
У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено грошові кошти, обладнання для виготовлення підробок, ламінувальні стрічки, захисні плівки та інші предмети, які підтверджують незаконну діяльність.
На все вилучене накладено арешт.
Волинянина, який займався виготовленням підробок, обвинувачують у неодноразовому придбанні, зберіганні та збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів (ч.ч. 1, 2 ст. 199 КК України).
Окрім того, йому та двом його спільникам інкриміновано підроблення та збут підроблених офіційних документів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 КК України).
Зауважимо, що під час досудового розслідування обвинувачені перерахували один мільйон гривень на підтримку ЗСУ.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо трьох волинян, які налагодили процес виготовлення і збуту підроблених водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.
Встановлено, що фальшиві документи виготовляв за місцем свого проживання житель одного з сіл Луцького району, який закупив для цього обладнання, а також незаконно придбав голографічні елементи, необхідні для якісної підробки.
Двоє його спільників підшуковували клієнтів, зустрічалися з ними, передавали готові «документи» та брали оплату за послуги – від 300 до 400 доларів США.
У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено грошові кошти, обладнання для виготовлення підробок, ламінувальні стрічки, захисні плівки та інші предмети, які підтверджують незаконну діяльність.
На все вилучене накладено арешт.
Волинянина, який займався виготовленням підробок, обвинувачують у неодноразовому придбанні, зберіганні та збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів (ч.ч. 1, 2 ст. 199 КК України).
Окрім того, йому та двом його спільникам інкриміновано підроблення та збут підроблених офіційних документів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 КК України).
Зауважимо, що під час досудового розслідування обвинувачені перерахували один мільйон гривень на підтримку ЗСУ.
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