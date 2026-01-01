На Волині попрощались з воїном Олександром Каленюком

На Волині попрощались з воїном Олександром Каленюком
У Жидичині провели в останню дорогу захисника Олександра Каленюка.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Сьогодні у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Жидичин відбулося прощання з військовослужбовцем Олександром Васильовичем Каленюком (10.12.1994 р.н.)

Захисник помер 6 червня 2026 року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.

Поховали Олександра Каленюка на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!


На Волині попрощались з воїном Олександром Каленюком
На Волині попрощались з воїном Олександром Каленюком
На Волині попрощались з воїном Олександром Каленюком
На Волині попрощались з воїном Олександром Каленюком
На Волині попрощались з воїном Олександром Каленюком


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Теги: Волинь, війна
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