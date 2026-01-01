На Волині попрощались з воїном Олександром Каленюком
Сьогодні, 19:00
У Жидичині провели в останню дорогу захисника Олександра Каленюка.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Сьогодні у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Жидичин відбулося прощання з військовослужбовцем Олександром Васильовичем Каленюком (10.12.1994 р.н.)
Захисник помер 6 червня 2026 року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.
Поховали Олександра Каленюка на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Сьогодні у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Жидичин відбулося прощання з військовослужбовцем Олександром Васильовичем Каленюком (10.12.1994 р.н.)
Захисник помер 6 червня 2026 року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.
Поховали Олександра Каленюка на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині попрощались з воїном Олександром Каленюком
Сьогодні, 19:00
У травні українська ППО знищила понад 59 тисяч повітряних цілей
Сьогодні, 18:36
Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Сьогодні, 16:59
У Луцьку щодня оголошуватимуть хвилину мовчання
Сьогодні, 16:08