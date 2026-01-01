На Волині попрощались з воїном Олександром Каленюком

Олександра Каленюка.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Сьогодні у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Жидичин відбулося прощання з військовослужбовцем Олександром Васильовичем Каленюком (10.12.1994 р.н.)



Захисник помер 6 червня 2026 року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.



Поховали Олександра Каленюка на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!









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