Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 11 червня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 11 червня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 11 червня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

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