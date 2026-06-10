У травні українська ППО знищила понад 59 тисяч повітряних цілей





Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише



У відомстві зазначають, що значну роль у підвищенні ефективності ППО відіграють сучасні технологічні рішення.



Зокрема, дрони-перехоплювачі здатні автономно знищувати ворожі ударні безпілотники типу "Shahed" завдяки технологіям, що автоматизують до 95% процесу перехоплення.



Крім того, до протидії повітряним загрозам залучаються і приватні підприємства. За даними Міноборони, створені з дозволу відомства мобільні групи ППО знищили понад 20 ворожих дронів.



У Міноборони наголошують, що ці результати є частиною реалізації Плану оборони України, який передбачає вдосконалення системи виявлення та реагування на повітряні загрози, зокрема ідентифікацію 100% повітряних цілей та перехоплення щонайменше 95% ракет і дронів.



Україна веде переговори щодо отримання від партнерів ракет-перехоплювачів, термін придатності яких невдовзі спливатиме. Замість утилізації або повернення виробникам такі боєприпаси можуть бути передані для потреб української ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У травні українська ППО знищила понад 59 тисяч повітряних цілей та відбила 25 ракетно-авіаційних ударів противника.Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише LB.ua У відомстві зазначають, що значну роль у підвищенні ефективності ППО відіграють сучасні технологічні рішення.Зокрема, дрони-перехоплювачі здатні автономно знищувати ворожі ударні безпілотники типу "Shahed" завдяки технологіям, що автоматизують до 95% процесу перехоплення.Крім того, до протидії повітряним загрозам залучаються і приватні підприємства. За даними Міноборони, створені з дозволу відомства мобільні групи ППО знищили понад 20 ворожих дронів.У Міноборони наголошують, що ці результати є частиною реалізації Плану оборони України, який передбачає вдосконалення системи виявлення та реагування на повітряні загрози, зокрема ідентифікацію 100% повітряних цілей та перехоплення щонайменше 95% ракет і дронів.Україна веде переговори щодо отримання від партнерів ракет-перехоплювачів, термін придатності яких невдовзі спливатиме. Замість утилізації або повернення виробникам такі боєприпаси можуть бути передані для потреб української ППО.

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