Пластичний хірург з Волині - у десятці найкращих в Україні

Уродженець Волині, пластичний хірург Ростислав Валіхновський потрапив до десятки найкращих в Україні.Про це лікар повідомив на своїй сторінці у фейсбуці."Щиро дякую вам за багаторічну довіру, підтримку та рекомендації.Сьогодні отримав повідомлення про відзнаку в рейтингу «ТОП-10 ПЛАСТИЧНИХ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ 2026» за версією Ukrainian Business Award", - написав пластичний хірург.Оцінювання проводилося за комплексом критеріїв: кількість проведених операцій, рівень освіти та спеціалізації, участь у професійних і міжнародних організаціях, кількість публікацій у медіа, відкритість клінічних кейсів «до/після», активність у публічному полі, репутація за відгуками пацієнтів, присутність у соціальних мережах та підсумкова експертна оцінка журі."Для мене ця відзнака - не лише особисте визнання, а насамперед результат щоденної праці всієї нашої команди. Вже 28 років ми працюємо у сфері пластичної та реконструктивної хірургії - у славу Божу і для блага нашого народу. Дякую кожному, хто довіряє нам найцінніше - своє здоров’я. Працюємо далі. Разом - до перемоги", - підсумував Ростислав Валіхновський.