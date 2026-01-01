Пластичний хірург з Волині - у десятці найкращих в Україні
10 червня, 20:36
Уродженець Волині, пластичний хірург Ростислав Валіхновський потрапив до десятки найкращих в Україні.
Про це лікар повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Щиро дякую вам за багаторічну довіру, підтримку та рекомендації.
Сьогодні отримав повідомлення про відзнаку в рейтингу «ТОП-10 ПЛАСТИЧНИХ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ 2026» за версією Ukrainian Business Award", - написав пластичний хірург.
Оцінювання проводилося за комплексом критеріїв: кількість проведених операцій, рівень освіти та спеціалізації, участь у професійних і міжнародних організаціях, кількість публікацій у медіа, відкритість клінічних кейсів «до/після», активність у публічному полі, репутація за відгуками пацієнтів, присутність у соціальних мережах та підсумкова експертна оцінка журі.
"Для мене ця відзнака - не лише особисте визнання, а насамперед результат щоденної праці всієї нашої команди. Вже 28 років ми працюємо у сфері пластичної та реконструктивної хірургії - у славу Божу і для блага нашого народу. Дякую кожному, хто довіряє нам найцінніше - своє здоров’я. Працюємо далі. Разом - до перемоги", - підсумував Ростислав Валіхновський.
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Про це лікар повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Щиро дякую вам за багаторічну довіру, підтримку та рекомендації.
Сьогодні отримав повідомлення про відзнаку в рейтингу «ТОП-10 ПЛАСТИЧНИХ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ 2026» за версією Ukrainian Business Award", - написав пластичний хірург.
Оцінювання проводилося за комплексом критеріїв: кількість проведених операцій, рівень освіти та спеціалізації, участь у професійних і міжнародних організаціях, кількість публікацій у медіа, відкритість клінічних кейсів «до/після», активність у публічному полі, репутація за відгуками пацієнтів, присутність у соціальних мережах та підсумкова експертна оцінка журі.
"Для мене ця відзнака - не лише особисте визнання, а насамперед результат щоденної праці всієї нашої команди. Вже 28 років ми працюємо у сфері пластичної та реконструктивної хірургії - у славу Божу і для блага нашого народу. Дякую кожному, хто довіряє нам найцінніше - своє здоров’я. Працюємо далі. Разом - до перемоги", - підсумував Ростислав Валіхновський.
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