На Волині поліцейські навколішки прощалися із загиблим на війні колегою Віктором Масюком

На Волині поліцейські навколішки прощалися із загиблим на війні колегою Віктором Масюком
Поліцейські Волині навколішки попрощалися з капітаном поліції Віктором Масюком — заступником начальника управління вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській області, начальником відділу техніко-криміналістичного забезпечення. Він загинув на Харківщині внаслідок влучання ворожого БПЛА.

Про це повідомляють у телеграм-каналі Волиньпост.

Народився Віктор Масюк у 1979 році на Турійщині. Служив у Збройних Силах України. В органах внутрішніх справ – з 2000 року, працював на різних посадах підрозділів кінологічної та вибухотехнічної служби.

Свого часу був інструктором кінологічного миротворчого підрозділу МВС України в Косово та відряджався до Спеціального миротворчого центру Національної академії внутрішніх справ України. З 2014 року – учасник АТО та ООС.
На Волині поліцейські навколішки прощалися із загиблим на війні колегою Віктором Масюком

З 2022 - в числі перших долучився до розмінування українських територій, працював разом з колегами на Херсонщині, Донеччині, Сумщині та в інших регіонах держави.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині поліцейські навколішки прощалися із загиблим на війні колегою Віктором Масюком

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Теги: Волинь, поліцейські, прощання
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