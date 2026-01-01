На Волині поліцейські навколішки прощалися із загиблим на війні колегою Віктором Масюком
Сьогодні, 14:40
Поліцейські Волині навколішки попрощалися з капітаном поліції Віктором Масюком — заступником начальника управління вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській області, начальником відділу техніко-криміналістичного забезпечення. Він загинув на Харківщині внаслідок влучання ворожого БПЛА.
Про це повідомляють у телеграм-каналі Волиньпост.
Народився Віктор Масюк у 1979 році на Турійщині. Служив у Збройних Силах України. В органах внутрішніх справ – з 2000 року, працював на різних посадах підрозділів кінологічної та вибухотехнічної служби.
Свого часу був інструктором кінологічного миротворчого підрозділу МВС України в Косово та відряджався до Спеціального миротворчого центру Національної академії внутрішніх справ України. З 2014 року – учасник АТО та ООС.
З 2022 - в числі перших долучився до розмінування українських територій, працював разом з колегами на Херсонщині, Донеччині, Сумщині та в інших регіонах держави.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у телеграм-каналі Волиньпост.
Народився Віктор Масюк у 1979 році на Турійщині. Служив у Збройних Силах України. В органах внутрішніх справ – з 2000 року, працював на різних посадах підрозділів кінологічної та вибухотехнічної служби.
Свого часу був інструктором кінологічного миротворчого підрозділу МВС України в Косово та відряджався до Спеціального миротворчого центру Національної академії внутрішніх справ України. З 2014 року – учасник АТО та ООС.
З 2022 - в числі перших долучився до розмінування українських територій, працював разом з колегами на Херсонщині, Донеччині, Сумщині та в інших регіонах держави.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині поліцейські навколішки прощалися із загиблим на війні колегою Віктором Масюком
Сьогодні, 14:40
Назвали ім’я луцького адвоката, якого підозрюють у хабарництві на 3500 доларів. ВІДЕО
Сьогодні, 14:29
Рада підвищила зарплати поліцейським та рятувальникам
Сьогодні, 14:21
Чонгарський міст знищений, – ЦПД
Сьогодні, 13:10