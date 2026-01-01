Влучив ворожий дрон: на Харківщині загинув волинський поліцейський Віктор Масюк
Сьогодні, 21:14
Заступник начальника управління вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській області, начальник відділу техніко-криміналістичного забезпечення, капітан поліції Віктор Масюк 7 червня на Харківщині отримав травми, несумісні життям, під час влучання ворожого БПЛА. Разом з ним в екіпажі були ще троє волинських колег, які отримали поранення.
Про це повідомили у поліції Волинської області.
"Уся поліцейська родина у скорботі: Віктор назавжди залишиться в наших серцях і пам’яті професіоналом своєї справи, надійним товаришем, доброю людиною з непересічним почуттям гумору. Щиро співчуваємо дружині, сину та доньці, які втратили чоловіка і батька, усім близьким та друзям Віктора Миколайовича!" - йдеться у повідомленні.
Народився Віктор Масюк у 1979 році на Турійщині. Служив у Збройних Силах України. В органах внутрішніх справ – з 2000 року, працював на різних посадах підрозділів кінологічної та вибухотехнічної служби.
Свого часу був інструктором кінологічного миротворчого підрозділу МВС України в Косово та відряджався до Спеціального миротворчого центру Національної академії внутрішніх справ України. З 2014 року – учасник АТО та ООС.
З 2022 - в числі перших долучився до розмінування українських територій, працював разом з колегами на Херсонщині, Донеччині, Сумщині та в інших регіонах держави.
Робота вибухотехніків - одна з найнебезпечніших у системі правоохоронних органів. Щодня її працівники ризикують власними життями, знешкоджуючи вибухотехнічні предмети, обстежуючи деокуповані території та виконуючи інші завдання під постійною загрозою ворожих обстрілів і атак дронів.
"Віктор Масюк до останнього залишався вірним Присязі та своїй справі. Саме таким - відданим та безстрашним - він назавжди залишиться в нашій пам’яті. Щирі співчуття рідним та близьким Віктора Миколайовича", - підсумували у поліції.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Віктора Масюка.
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Про це повідомили у поліції Волинської області.
"Уся поліцейська родина у скорботі: Віктор назавжди залишиться в наших серцях і пам’яті професіоналом своєї справи, надійним товаришем, доброю людиною з непересічним почуттям гумору. Щиро співчуваємо дружині, сину та доньці, які втратили чоловіка і батька, усім близьким та друзям Віктора Миколайовича!" - йдеться у повідомленні.
Народився Віктор Масюк у 1979 році на Турійщині. Служив у Збройних Силах України. В органах внутрішніх справ – з 2000 року, працював на різних посадах підрозділів кінологічної та вибухотехнічної служби.
Свого часу був інструктором кінологічного миротворчого підрозділу МВС України в Косово та відряджався до Спеціального миротворчого центру Національної академії внутрішніх справ України. З 2014 року – учасник АТО та ООС.
З 2022 - в числі перших долучився до розмінування українських територій, працював разом з колегами на Херсонщині, Донеччині, Сумщині та в інших регіонах держави.
Робота вибухотехніків - одна з найнебезпечніших у системі правоохоронних органів. Щодня її працівники ризикують власними життями, знешкоджуючи вибухотехнічні предмети, обстежуючи деокуповані території та виконуючи інші завдання під постійною загрозою ворожих обстрілів і атак дронів.
"Віктор Масюк до останнього залишався вірним Присязі та своїй справі. Саме таким - відданим та безстрашним - він назавжди залишиться в нашій пам’яті. Щирі співчуття рідним та близьким Віктора Миколайовича", - підсумували у поліції.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого Віктора Масюка.
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