На Волині побудують птахофабрику на 100 тис. голів





Про це йдеться в оголошенні Ратнівської селищної ради про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД) планованої діяльності, пише



Згідно з оприлюдненою документацією, проєктом передбачено зведення птахофабрики, до складу якої увійдуть шість одноповерхових виробничих приміщень. Зокрема, планується побудувати п'ять пташників для безпосереднього утримання курей-несучок та один пташник, призначений для вирощування молодняку птиці до 17-тижневого віку.



Кожен із цих об'єктів розрахований на одночасне перебування 100 тис. голів птиці. Загальна проєктна потужність нового підприємства передбачає одночасне утримання до 600 тис. курей-несучок.



Очікується, що валове виробництво тваринницького комплексу сягатиме 95 тис. яєць на добу, що забезпечить річний обсяг продукції на рівні 37,4 млн штук.



Процедура консультацій відкрита з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до майбутнього будівництва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ТОВ «Корт агро плюс» планує реалізувати масштабний інвестиційний проєкт із будівництва нового тваринницького комплексу в с. Кортеліси на Волині.Про це йдеться в оголошенні Ратнівської селищної ради про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД) планованої діяльності, пише AgroPortal Згідно з оприлюдненою документацією, проєктом передбачено зведення птахофабрики, до складу якої увійдуть шість одноповерхових виробничих приміщень. Зокрема, планується побудувати п'ять пташників для безпосереднього утримання курей-несучок та один пташник, призначений для вирощування молодняку птиці до 17-тижневого віку.Кожен із цих об'єктів розрахований на одночасне перебування 100 тис. голів птиці. Загальна проєктна потужність нового підприємства передбачає одночасне утримання до 600 тис. курей-несучок.Очікується, що валове виробництво тваринницького комплексу сягатиме 95 тис. яєць на добу, що забезпечить річний обсяг продукції на рівні 37,4 млн штук.Процедура консультацій відкрита з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до майбутнього будівництва.

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