Вже є перші відпочивальники: на Світязі тривають останні приготування до старту туристичного сезону
07 червня, 23:19
На Світязі триває підготовка до літнього туристичного сезону. Підприємці облаштовують літні торговельні майданчики, прибережні кафе та територію навколо. Планують розпочати роботу у найближчі дні.
Офіційного відкриття туристичного сезону не буде, розповів Суспільному секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. Найбільший наплив людей очікують наприкінці червня, але перші відпочивальники вже купаються у озері, пише Суспільне.
"Ще не дуже тепло, але поки виступили перші промінчики сонця, ми вирішили скупатися, — каже туристка Марія Саламін. — Спочатку холодно, а потім тіло звикає і водичка супер. Зараз тихо, ніхто не заважає, але хотілося би якихось веселощів".
Розваги і кафе на Світязі
Один із тих, хто щоліта організовує розваги для відпочивальників на Світязі — Ярослав із Закарпаття. Понад вісім років він привозить на озеро атракціони.
"В нас є 10-11 атракціонів. На підготовку затрачаємо десь 2 тижні часу, щоб повністю запуститися, — говорить Ярослав Товтин. — Ціни цього року можуть трохи піднятися у звʼязку з подорожчанням електрики і пального".
Більше роботи, аніж торік, має підприємець Андрій. Він вирішив замінити деревʼяні трапи навколо свого бунгало, у якому працює кафе.
"Підготовка йде повним ходом: косим траву, завозимо меблі, обладнання, — ділиться підприємець. — Стараємся до вихідних зробити це і запуститися вже".
Екологія і безпека туристів
Як розповіла Суспільному фахівчиня Шацького нацпарку Марина Орловська, підготовку до туристичного сезону вони почали у квітні — це заключення різних договорів, підготовка пляжу, перевірка води.
З середини червня відкривається екологічний пост, де з туристів братимуть плату за відвідування території. Також планується відкриття екологічної стежки в селі Пульмо, урочище Мукошин.
Стежити за безпекою відпочивальників на озері Світязь та в громаді буде Нацполіція, водна поліція і додаткові наряди Нацгвардії.
"Коли буде збільшення припливу відпочивальників — будемо створювати додаткові наряди, залучати сили та засоби з сусідніх підрозділів, — розповів начальник сектору поліцейської діяльності Шацька Ігор Демчук.
Інфраструктура на Світязі — стаціонарних туалетів не буде
Підготовку до літа в Шацькій громаді почали у лютому, але не все задумане вдалося здійснити, каже секретар ради Богдан Тимошук. Спільний з Нацпарком проєкт з обладнання стаціонарних туалетів вздовж пляжу перенесли на наступний рік.
"Певні бюрократичні процедури, вчасна розробка проекту, проходження експертизи, проходження різного роду погоджень не дозволили нам збудувати стаціонарні туалети на набережній, які б задовільнили туриста, тому знову встановлюються біотуалети".
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Офіційного відкриття туристичного сезону не буде, розповів Суспільному секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. Найбільший наплив людей очікують наприкінці червня, але перші відпочивальники вже купаються у озері, пише Суспільне.
"Ще не дуже тепло, але поки виступили перші промінчики сонця, ми вирішили скупатися, — каже туристка Марія Саламін. — Спочатку холодно, а потім тіло звикає і водичка супер. Зараз тихо, ніхто не заважає, але хотілося би якихось веселощів".
Розваги і кафе на Світязі
Один із тих, хто щоліта організовує розваги для відпочивальників на Світязі — Ярослав із Закарпаття. Понад вісім років він привозить на озеро атракціони.
"В нас є 10-11 атракціонів. На підготовку затрачаємо десь 2 тижні часу, щоб повністю запуститися, — говорить Ярослав Товтин. — Ціни цього року можуть трохи піднятися у звʼязку з подорожчанням електрики і пального".
Більше роботи, аніж торік, має підприємець Андрій. Він вирішив замінити деревʼяні трапи навколо свого бунгало, у якому працює кафе.
"Підготовка йде повним ходом: косим траву, завозимо меблі, обладнання, — ділиться підприємець. — Стараємся до вихідних зробити це і запуститися вже".
Екологія і безпека туристів
Як розповіла Суспільному фахівчиня Шацького нацпарку Марина Орловська, підготовку до туристичного сезону вони почали у квітні — це заключення різних договорів, підготовка пляжу, перевірка води.
З середини червня відкривається екологічний пост, де з туристів братимуть плату за відвідування території. Також планується відкриття екологічної стежки в селі Пульмо, урочище Мукошин.
Стежити за безпекою відпочивальників на озері Світязь та в громаді буде Нацполіція, водна поліція і додаткові наряди Нацгвардії.
"Коли буде збільшення припливу відпочивальників — будемо створювати додаткові наряди, залучати сили та засоби з сусідніх підрозділів, — розповів начальник сектору поліцейської діяльності Шацька Ігор Демчук.
Інфраструктура на Світязі — стаціонарних туалетів не буде
Підготовку до літа в Шацькій громаді почали у лютому, але не все задумане вдалося здійснити, каже секретар ради Богдан Тимошук. Спільний з Нацпарком проєкт з обладнання стаціонарних туалетів вздовж пляжу перенесли на наступний рік.
"Певні бюрократичні процедури, вчасна розробка проекту, проходження експертизи, проходження різного роду погоджень не дозволили нам збудувати стаціонарні туалети на набережній, які б задовільнили туриста, тому знову встановлюються біотуалети".
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