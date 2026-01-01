Вже є перші відпочивальники: на Світязі тривають останні приготування до старту туристичного сезону





Офіційного відкриття туристичного сезону не буде, розповів Суспільному секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. Найбільший наплив людей очікують наприкінці червня, але перші відпочивальники вже купаються у озері, пише



"Ще не дуже тепло, але поки виступили перші промінчики сонця, ми вирішили скупатися, — каже туристка Марія Саламін. — Спочатку холодно, а потім тіло звикає і водичка супер. Зараз тихо, ніхто не заважає, але хотілося би якихось веселощів".



Розваги і кафе на Світязі



Один із тих, хто щоліта організовує розваги для відпочивальників на Світязі — Ярослав із Закарпаття. Понад вісім років він привозить на озеро атракціони.



"В нас є 10-11 атракціонів. На підготовку затрачаємо десь 2 тижні часу, щоб повністю запуститися, — говорить Ярослав Товтин. — Ціни цього року можуть трохи піднятися у звʼязку з подорожчанням електрики і пального".



Більше роботи, аніж торік, має підприємець Андрій. Він вирішив замінити деревʼяні трапи навколо свого бунгало, у якому працює кафе.



"Підготовка йде повним ходом: косим траву, завозимо меблі, обладнання, — ділиться підприємець. — Стараємся до вихідних зробити це і запуститися вже".



Екологія і безпека туристів



Як розповіла Суспільному фахівчиня Шацького нацпарку Марина Орловська, підготовку до туристичного сезону вони почали у квітні — це заключення різних договорів, підготовка пляжу, перевірка води.



З середини червня відкривається екологічний пост, де з туристів братимуть плату за відвідування території. Також планується відкриття екологічної стежки в селі Пульмо, урочище Мукошин.



Стежити за безпекою відпочивальників на озері Світязь та в громаді буде Нацполіція, водна поліція і додаткові наряди Нацгвардії.



"Коли буде збільшення припливу відпочивальників — будемо створювати додаткові наряди, залучати сили та засоби з сусідніх підрозділів, — розповів начальник сектору поліцейської діяльності Шацька Ігор Демчук.



Інфраструктура на Світязі — стаціонарних туалетів не буде

Підготовку до літа в Шацькій громаді почали у лютому, але не все задумане вдалося здійснити, каже секретар ради Богдан Тимошук. Спільний з Нацпарком проєкт з обладнання стаціонарних туалетів вздовж пляжу перенесли на наступний рік.



"Певні бюрократичні процедури, вчасна розробка проекту, проходження експертизи, проходження різного роду погоджень не дозволили нам збудувати стаціонарні туалети на набережній, які б задовільнили туриста, тому знову встановлюються біотуалети".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Світязі триває підготовка до літнього туристичного сезону. Підприємці облаштовують літні торговельні майданчики, прибережні кафе та територію навколо. Планують розпочати роботу у найближчі дні.Офіційного відкриття туристичного сезону не буде, розповів Суспільному секретар Шацької селищної ради. Найбільший наплив людей очікують наприкінці червня, але перші відпочивальники вже купаються у озері, пише Суспільне "Ще не дуже тепло, але поки виступили перші промінчики сонця, ми вирішили скупатися, — каже туристка. — Спочатку холодно, а потім тіло звикає і водичка супер. Зараз тихо, ніхто не заважає, але хотілося би якихось веселощів".Один із тих, хто щоліта організовує розваги для відпочивальників на Світязі — Ярослав із Закарпаття. Понад вісім років він привозить на озеро атракціони."В нас є 10-11 атракціонів. На підготовку затрачаємо десь 2 тижні часу, щоб повністю запуститися, — говорить Ярослав Товтин. — Ціни цього року можуть трохи піднятися у звʼязку з подорожчанням електрики і пального".Більше роботи, аніж торік, має підприємець. Він вирішив замінити деревʼяні трапи навколо свого бунгало, у якому працює кафе."Підготовка йде повним ходом: косим траву, завозимо меблі, обладнання, — ділиться підприємець. — Стараємся до вихідних зробити це і запуститися вже".Як розповіла Суспільному фахівчиня Шацького нацпарку, підготовку до туристичного сезону вони почали у квітні — це заключення різних договорів, підготовка пляжу, перевірка води.З середини червня відкривається екологічний пост, де з туристів братимуть плату за відвідування території. Також планується відкриття екологічної стежки в селі Пульмо, урочище Мукошин.Стежити за безпекою відпочивальників на озері Світязь та в громаді буде Нацполіція, водна поліція і додаткові наряди Нацгвардії."Коли буде збільшення припливу відпочивальників — будемо створювати додаткові наряди, залучати сили та засоби з сусідніх підрозділів, — розповів начальник сектору поліцейської діяльності ШацькаІнфраструктура на Світязі — стаціонарних туалетів не будеПідготовку до літа в Шацькій громаді почали у лютому, але не все задумане вдалося здійснити, каже секретар ради Богдан Тимошук. Спільний з Нацпарком проєкт з обладнання стаціонарних туалетів вздовж пляжу перенесли на наступний рік."Певні бюрократичні процедури, вчасна розробка проекту, проходження експертизи, проходження різного роду погоджень не дозволили нам збудувати стаціонарні туалети на набережній, які б задовільнили туриста, тому знову встановлюються біотуалети".

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