Вже є перші відпочивальники: на Світязі тривають останні приготування до старту туристичного сезону

Вже є перші відпочивальники: на Світязі тривають останні приготування до старту туристичного сезону
На Світязі триває підготовка до літнього туристичного сезону. Підприємці облаштовують літні торговельні майданчики, прибережні кафе та територію навколо. Планують розпочати роботу у найближчі дні.

Офіційного відкриття туристичного сезону не буде, розповів Суспільному секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. Найбільший наплив людей очікують наприкінці червня, але перші відпочивальники вже купаються у озері, пише Суспільне.

"Ще не дуже тепло, але поки виступили перші промінчики сонця, ми вирішили скупатися, — каже туристка Марія Саламін. — Спочатку холодно, а потім тіло звикає і водичка супер. Зараз тихо, ніхто не заважає, але хотілося би якихось веселощів".

Розваги і кафе на Світязі

Один із тих, хто щоліта організовує розваги для відпочивальників на Світязі — Ярослав із Закарпаття. Понад вісім років він привозить на озеро атракціони.

"В нас є 10-11 атракціонів. На підготовку затрачаємо десь 2 тижні часу, щоб повністю запуститися, — говорить Ярослав Товтин. — Ціни цього року можуть трохи піднятися у звʼязку з подорожчанням електрики і пального".

Більше роботи, аніж торік, має підприємець Андрій. Він вирішив замінити деревʼяні трапи навколо свого бунгало, у якому працює кафе.

"Підготовка йде повним ходом: косим траву, завозимо меблі, обладнання, — ділиться підприємець. — Стараємся до вихідних зробити це і запуститися вже".

Екологія і безпека туристів

Як розповіла Суспільному фахівчиня Шацького нацпарку Марина Орловська, підготовку до туристичного сезону вони почали у квітні — це заключення різних договорів, підготовка пляжу, перевірка води.

З середини червня відкривається екологічний пост, де з туристів братимуть плату за відвідування території. Також планується відкриття екологічної стежки в селі Пульмо, урочище Мукошин.

Стежити за безпекою відпочивальників на озері Світязь та в громаді буде Нацполіція, водна поліція і додаткові наряди Нацгвардії.

"Коли буде збільшення припливу відпочивальників — будемо створювати додаткові наряди, залучати сили та засоби з сусідніх підрозділів, — розповів начальник сектору поліцейської діяльності Шацька Ігор Демчук.

Інфраструктура на Світязі — стаціонарних туалетів не буде
Підготовку до літа в Шацькій громаді почали у лютому, але не все задумане вдалося здійснити, каже секретар ради Богдан Тимошук. Спільний з Нацпарком проєкт з обладнання стаціонарних туалетів вздовж пляжу перенесли на наступний рік.

"Певні бюрократичні процедури, вчасна розробка проекту, проходження експертизи, проходження різного роду погоджень не дозволили нам збудувати стаціонарні туалети на набережній, які б задовільнили туриста, тому знову встановлюються біотуалети".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Світязь, сезон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7000 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вже є перші відпочивальники: на Світязі тривають останні приготування до старту туристичного сезону
07 червня, 23:19
На Волині побудують птахофабрику на 100 тис. голів
07 червня, 22:12
Влучив ворожий дрон: на Харківщині загинув волинський поліцейський Віктор Масюк
07 червня, 21:14
Мавпа Ларіска на повідку: на Світязі влаштували «бізнес» на незаконних фотосесіях з тваринами
07 червня, 20:11
Медіа
відео
1/8