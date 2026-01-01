8 червня на Волині: гортаючи календар

8 червня день народження власного кореспондента телеканалу ICTV на Волині(на фото). Також особливосте свято сьогодні у волинської тележурналісткиВітаємо їх, а також усіх з днем ​​ангела, хто носить ім’я – Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло.Бажаємо іменникам здоров'я, радості від життя та наснаги для плідної праці.8 червня в Україні та світі відзначають низку державних, професійних та міжнародних свят. Так сьогодні Всесвітній день океанів (закликає захищати морські екологічні системи).Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна.Також за церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Теодота Стратилата.