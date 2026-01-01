Який ноутбук вибрати для роботи в дорозі





Xiaomi RedmiBook 16

RedmiBook 16 підійде тим, кому потрібні великий екран і стабільна робота в мобільному форматі. Ноутбук важить близько 1,6 кг, тому залишається доволі зручним для щоденних поїздок. 16-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2,5K і повним охопленням sRGB добре підходить для роботи з таблицями, презентаціями та графікою.



Система охолодження з двома вентиляторами допомагає ноутбуку зберігати продуктивність навіть за тривалого навантаження. Підтримка Dolby Atmos і Dolby Vision робить перегляд відео, онлайн-конференції та роботу з мультимедіа помітно комфортнішими. При цьому



Apple MacBook Air M2

MacBook Air з процесором M2 чудово підходить тим, хто цінує поєднання мобільності та високої продуктивності. Він працює без підзарядки до 18 годин, тому його зручно брати в дорогу, не переймаючись пошуком розетки. Важить пристрій лише 1,3 кг, легко поміщається в рюкзак і практично не відчувається під час перенесення.



Модель швидко справляється з:



1. багатозадачністю;



2. обробкою фото;



3. монтажем відео;



4. офісною роботою.



Ноутбук залишається безшумним навіть під навантаженням. Екран Liquid Retina передає яскраве і природне зображення з високою деталізацією, що важливо під час роботи з графікою та перегляду контенту.



Acer Swift Edge

Acer Swift Edge створений для тих, хто багато працює поза домом і цінує легкість техніки. Ультратонкий металевий корпус виглядає стильно і при цьому добре витримує щоденні поїздки. Екран із сертифікацією TÜV Eyesafe знижує навантаження на очі під час тривалої роботи. Технологія Acer Purified Voice покращує якість голосового зв'язку та допомагає комфортно спілкуватися навіть у галасливих місцях. Ще один плюс моделі з каталогу Алло — великий набір інтерфейсів, завдяки чому можна швидко підключити необхідні пристрої без перехідників.



ASUS Vivobook 15

ASUS Vivobook 15 підійде користувачам, яким потрібен надійний ноутбук для активного ритму життя. Металевий корпус пройшов випробування за військовими стандартами міцності, тому пристрій спокійно переносить часті поїздки, роботу на природі та переміщення в різних умовах.



Графіка Intel Iris Xe допомагає впевнено працювати з ресурсоємними програмами без помітних затримок. Екран розкривається на 180 градусів, не відблискує і зберігає хорошу чіткість під різними кутами огляду. Для стабільного підключення передбачені сучасні модулі Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.1, що особливо важливо за віддаленої роботи та постійних онлайн-сесій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тим, хто часто працює поза офісом, важливо залишатися на зв’язку за будь-яких умов. Відрядження, перельоти, робота в кафе, навчання в дорозі — все це вимагає надійного ноутбука, який не підведе протягом дня. Хороша автономність, невелика вага, тиха робота та міцний корпус стають необхідністю. У цій добірці — моделі, які зручно використовувати в мобільному режимі роботи.RedmiBook 16 підійде тим, кому потрібні великий екран і стабільна робота в мобільному форматі. Ноутбук важить близько 1,6 кг, тому залишається доволі зручним для щоденних поїздок. 16-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2,5K і повним охопленням sRGB добре підходить для роботи з таблицями, презентаціями та графікою.Система охолодження з двома вентиляторами допомагає ноутбуку зберігати продуктивність навіть за тривалого навантаження. Підтримка Dolby Atmos і Dolby Vision робить перегляд відео, онлайн-конференції та роботу з мультимедіа помітно комфортнішими. При цьому вартість ноутбука приємніша, ніж у більшості конкурентів.MacBook Air з процесором M2 чудово підходить тим, хто цінує поєднання мобільності та високої продуктивності. Він працює без підзарядки до 18 годин, тому його зручно брати в дорогу, не переймаючись пошуком розетки. Важить пристрій лише 1,3 кг, легко поміщається в рюкзак і практично не відчувається під час перенесення.Модель швидко справляється з:1. багатозадачністю;2. обробкою фото;3. монтажем відео;4. офісною роботою.Ноутбук залишається безшумним навіть під навантаженням. Екран Liquid Retina передає яскраве і природне зображення з високою деталізацією, що важливо під час роботи з графікою та перегляду контенту.Acer Swift Edge створений для тих, хто багато працює поза домом і цінує легкість техніки. Ультратонкий металевий корпус виглядає стильно і при цьому добре витримує щоденні поїздки. Екран із сертифікацією TÜV Eyesafe знижує навантаження на очі під час тривалої роботи. Технологія Acer Purified Voice покращує якість голосового зв'язку та допомагає комфортно спілкуватися навіть у галасливих місцях. Ще один плюс моделі з каталогу Алло — великий набір інтерфейсів, завдяки чому можна швидко підключити необхідні пристрої без перехідників.ASUS Vivobook 15 підійде користувачам, яким потрібен надійний ноутбук для активного ритму життя. Металевий корпус пройшов випробування за військовими стандартами міцності, тому пристрій спокійно переносить часті поїздки, роботу на природі та переміщення в різних умовах.Графіка Intel Iris Xe допомагає впевнено працювати з ресурсоємними програмами без помітних затримок. Екран розкривається на 180 градусів, не відблискує і зберігає хорошу чіткість під різними кутами огляду. Для стабільного підключення передбачені сучасні модулі Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.1, що особливо важливо за віддаленої роботи та постійних онлайн-сесій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію