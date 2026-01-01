Курс валют на 8 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це стало відомо з даних НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,35 (-2 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,63 (-3 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,19 (0 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 червня. Долар втратив 2 коп. Євро зменшилося у ціні на 3 коп. Злотий залишився без змін.Про це стало відомо з даних НБУ.Курс долара1 долар США — 44,35 (-2 коп.)Курс євро1 євро — 51,63 (-3 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 12,19 (0 коп.)

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