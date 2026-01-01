Встигніть витратити «Нацкешбек»: названо дату, після якої гроші «згорять»





До якого числа потрібно обов’язково витратити гроші, читайте у матеріалі



Накопичені кошти за програмою «Національний кешбек» потрібно використати до кінця місяця — 30 червня. Інакше вони автоматично повернуться до державного бюджету.



Зауважимо, що після ції дати програма перейде на новий етап роботи, а виплати надходитимуть за новим графіком.



Як працюватиме Національний кешбек

У пресслужбі «Дії» повідомили, що невдовзі програма перейде на новий етап роботи. Саме тому її учасникам варто знати про важливі зміни в порядку нарахування та використання коштів.



До кінця травня був нарахований кешбек за квітень. Використати виведені на картку кошти можна буде до 30 червня.



За травневі покупки виплата надійде в липні. Надалі все працюватиме у звичному режимі. Кошти надходитимуть після 20 числа щомісяця.



Максимальна сума кешбеку залишається без змін — 3 000 грн на місяць.



На що можна витратити кешбек:



комунальні послуги;



ліки та медичні вироби;



книги й друковану продукцію;



поштові послуги;



продукти українського виробництва;



благодійність і донати на ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Програма «Національний кешбек» дозволяє українцям отримувати повернення частини коштів за купівлю товарів вітчизняного виробництва. Втім, варто пам’ятати, що є чіткі терміни щодо витрат кешбеку.До якого числа потрібно обов’язково витратити гроші, читайте у матеріалі ТСН Накопичені кошти за програмою «Національний кешбек» потрібно використати до кінця місяця — 30 червня. Інакше вони автоматично повернуться до державного бюджету.Зауважимо, що після ції дати програма перейде на новий етап роботи, а виплати надходитимуть за новим графіком.Як працюватиме Національний кешбекУ пресслужбі «Дії» повідомили, що невдовзі програма перейде на новий етап роботи. Саме тому її учасникам варто знати про важливі зміни в порядку нарахування та використання коштів.До кінця травня був нарахований кешбек за квітень. Використати виведені на картку кошти можна буде до 30 червня.За травневі покупки виплата надійде в липні. Надалі все працюватиме у звичному режимі. Кошти надходитимуть після 20 числа щомісяця.Максимальна сума кешбеку залишається без змін — 3 000 грн на місяць.На що можна витратити кешбек:комунальні послуги;ліки та медичні вироби;книги й друковану продукцію;поштові послуги;продукти українського виробництва;благодійність і донати на ЗСУ.

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