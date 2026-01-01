Встигніть витратити «Нацкешбек»: названо дату, після якої гроші «згорять»
Сьогодні, 07:15
Програма «Національний кешбек» дозволяє українцям отримувати повернення частини коштів за купівлю товарів вітчизняного виробництва. Втім, варто пам’ятати, що є чіткі терміни щодо витрат кешбеку.
До якого числа потрібно обов’язково витратити гроші, читайте у матеріалі ТСН.
Накопичені кошти за програмою «Національний кешбек» потрібно використати до кінця місяця — 30 червня. Інакше вони автоматично повернуться до державного бюджету.
Зауважимо, що після ції дати програма перейде на новий етап роботи, а виплати надходитимуть за новим графіком.
Як працюватиме Національний кешбек
У пресслужбі «Дії» повідомили, що невдовзі програма перейде на новий етап роботи. Саме тому її учасникам варто знати про важливі зміни в порядку нарахування та використання коштів.
До кінця травня був нарахований кешбек за квітень. Використати виведені на картку кошти можна буде до 30 червня.
За травневі покупки виплата надійде в липні. Надалі все працюватиме у звичному режимі. Кошти надходитимуть після 20 числа щомісяця.
Максимальна сума кешбеку залишається без змін — 3 000 грн на місяць.
На що можна витратити кешбек:
комунальні послуги;
ліки та медичні вироби;
книги й друковану продукцію;
поштові послуги;
продукти українського виробництва;
благодійність і донати на ЗСУ.
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До якого числа потрібно обов’язково витратити гроші, читайте у матеріалі ТСН.
Накопичені кошти за програмою «Національний кешбек» потрібно використати до кінця місяця — 30 червня. Інакше вони автоматично повернуться до державного бюджету.
Зауважимо, що після ції дати програма перейде на новий етап роботи, а виплати надходитимуть за новим графіком.
Як працюватиме Національний кешбек
У пресслужбі «Дії» повідомили, що невдовзі програма перейде на новий етап роботи. Саме тому її учасникам варто знати про важливі зміни в порядку нарахування та використання коштів.
До кінця травня був нарахований кешбек за квітень. Використати виведені на картку кошти можна буде до 30 червня.
За травневі покупки виплата надійде в липні. Надалі все працюватиме у звичному режимі. Кошти надходитимуть після 20 числа щомісяця.
Максимальна сума кешбеку залишається без змін — 3 000 грн на місяць.
На що можна витратити кешбек:
комунальні послуги;
ліки та медичні вироби;
книги й друковану продукцію;
поштові послуги;
продукти українського виробництва;
благодійність і донати на ЗСУ.
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