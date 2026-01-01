Зростання цін на громадський транспорт не вплинуло на пасажиропотік у Луцьку
Сьогодні, 08:20
Підвищення вартості проїзду на тролейбусах і автобусах, яке відбулося весною, не вплинуло на кількість пасажирів.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомив директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
"Люди не перейшли на велосипеди. Ми не фіксуємо суттєвого падіння пасажиропотоку. Дещо зросла кількість пасажирів у тролейбусах. Але несуттєво", - сказав посадовець.
Нагадаємо, що у Луцьку вартість проїзду у тролейбусах зросла з 8 до 12 грн, а у автобусах - з 18 до 24 грн.
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Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомив директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
"Люди не перейшли на велосипеди. Ми не фіксуємо суттєвого падіння пасажиропотоку. Дещо зросла кількість пасажирів у тролейбусах. Але несуттєво", - сказав посадовець.
Нагадаємо, що у Луцьку вартість проїзду у тролейбусах зросла з 8 до 12 грн, а у автобусах - з 18 до 24 грн.
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