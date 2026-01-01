Зростання цін на громадський транспорт не вплинуло на пасажиропотік у Луцьку





Про це у коментарі власкору Борис Смаль.



"Люди не перейшли на велосипеди. Ми не фіксуємо суттєвого падіння пасажиропотоку. Дещо зросла кількість пасажирів у тролейбусах. Але несуттєво", - сказав посадовець.



Нагадаємо, що у Луцьку вартість проїзду у тролейбусах зросла з 8 до 12 грн, а у автобусах - з 18 до 24 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підвищення вартості проїзду на тролейбусах і автобусах, яке відбулося весною, не вплинуло на кількість пасажирів.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомив директор департаменту економічної політики Луцької міськради"Люди не перейшли на велосипеди. Ми не фіксуємо суттєвого падіння пасажиропотоку. Дещо зросла кількість пасажирів у тролейбусах. Але несуттєво", - сказав посадовець.Нагадаємо, що у Луцьку вартість проїзду у тролейбусах зросла з 8 до 12 грн, а у автобусах - з 18 до 24 грн.

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