Погрожував ножем: у Луцьку на проспекті Волі 23-річний хлопець побив чоловіка та вкрав телефон

Погрожував ножем: у Луцьку на проспекті Волі 23-річний хлопець побив чоловіка та вкрав телефон
Волинські поліцейські затримали молодика за вчинення розбою.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився 7 червня, уранці, в Луцьку.

До поліції звернувся лучанин, 1964 року народження, та повідомив, що по проспекту Волі трапився конфлікт з невідомою особою. Чоловік спричинив заявнику тілесні ушкодження та, погрожуючи ножем, відкрито заволодів його мобільним телефоном і втік.

Працівники кримінальної поліції та слідчі Луцького РУП провели оперативно-розшукові заходи та встановили зухвальця. Це – мешканець Луцького району, 2002 року народження.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі оголосять підозру порушнику за ч.4 ст.187 КК України. Санкція передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років.


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Теги: Луцьк, розбій
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