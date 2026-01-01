Погрожував ножем: у Луцьку на проспекті Волі 23-річний хлопець побив чоловіка та вкрав телефон
Сьогодні, 09:30
Волинські поліцейські затримали молодика за вчинення розбою.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився 7 червня, уранці, в Луцьку.
До поліції звернувся лучанин, 1964 року народження, та повідомив, що по проспекту Волі трапився конфлікт з невідомою особою. Чоловік спричинив заявнику тілесні ушкодження та, погрожуючи ножем, відкрито заволодів його мобільним телефоном і втік.
Працівники кримінальної поліції та слідчі Луцького РУП провели оперативно-розшукові заходи та встановили зухвальця. Це – мешканець Луцького району, 2002 року народження.
Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі оголосять підозру порушнику за ч.4 ст.187 КК України. Санкція передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився 7 червня, уранці, в Луцьку.
До поліції звернувся лучанин, 1964 року народження, та повідомив, що по проспекту Волі трапився конфлікт з невідомою особою. Чоловік спричинив заявнику тілесні ушкодження та, погрожуючи ножем, відкрито заволодів його мобільним телефоном і втік.
Працівники кримінальної поліції та слідчі Луцького РУП провели оперативно-розшукові заходи та встановили зухвальця. Це – мешканець Луцького району, 2002 року народження.
Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі оголосять підозру порушнику за ч.4 ст.187 КК України. Санкція передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині неповнолітня водійка скоїла смертельну аварію
Сьогодні, 10:07
У Луцьку від сьогодні через ремонтні роботи частково перекриють рух на проспекті Волі: як їздитиме транспорт
Сьогодні, 10:00
Погрожував ножем: у Луцьку на проспекті Волі 23-річний хлопець побив чоловіка та вкрав телефон
Сьогодні, 09:30
Лідери Британії, Франції і Німеччини виставили Росії умови миру
Сьогодні, 09:03