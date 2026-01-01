Погрожував ножем: у Луцьку на проспекті Волі 23-річний хлопець побив чоловіка та вкрав телефон

Волинські поліцейські затримали молодика за вчинення розбою.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився 7 червня, уранці, в Луцьку.До поліції звернувся лучанин, 1964 року народження, та повідомив, що по проспекту Волі трапився конфлікт з невідомою особою. Чоловік спричинив заявнику тілесні ушкодження та, погрожуючи ножем, відкрито заволодів його мобільним телефоном і втік.Працівники кримінальної поліції та слідчі Луцького РУП провели оперативно-розшукові заходи та встановили зухвальця. Це – мешканець Луцького району, 2002 року народження.Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.Слідчі оголосять підозру порушнику за ч.4 ст.187 КК України. Санкція передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років.