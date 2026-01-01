На Волині неповнолітня водійка скоїла смертельну аварію

На Волині неповнолітня водійка спричинила смертельну ДТП: поліцейські встановлюють деталі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія сталась 7 червня, близько 20 години, у Ковельському районі.Дівчина, 2010 року народження, керуючи Volkswagen Passat, не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки, в результаті чого здійснила зіткнення з придорожнім відбійником.Внаслідок ДТП пасажир легковика, 2003 року народження, від отриманих травм помер на місці події.Сама керманичка отримала забої. Ще одна пасажирка, 2012 року народження, не травмувалась.Усі молоді люди – з Ковельського району.На місці працювала слідчо-оперативна група, відомості розслідують за ч.2 ст. 286 КК України.