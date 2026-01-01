На Волині неповнолітня водійка скоїла смертельну аварію

На Волині неповнолітня водійка скоїла смертельну аварію
На Волині неповнолітня водійка спричинила смертельну ДТП: поліцейські встановлюють деталі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталась 7 червня, близько 20 години, у Ковельському районі.

Дівчина, 2010 року народження, керуючи Volkswagen Passat, не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки, в результаті чого здійснила зіткнення з придорожнім відбійником. 

Внаслідок ДТП пасажир легковика, 2003 року народження, від отриманих травм помер на місці події.

Сама керманичка  отримала забої. Ще одна пасажирка, 2012 року народження, не травмувалась.
На Волині неповнолітня водійка скоїла смертельну аварію

Усі молоді люди – з Ковельського району.

На місці працювала слідчо-оперативна група, відомості розслідують за ч.2 ст. 286 КК України.
На Волині неповнолітня водійка скоїла смертельну аварію
На Волині неповнолітня водійка скоїла смертельну аварію



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Теги: Волинь, водійка, неповнолітня, ДТП
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