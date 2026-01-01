У Луцьку від сьогодні через ремонтні роботи частково перекриють рух на проспекті Волі: як їздитиме транспорт

З 10:00 8 червня у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на мережі зливової каналізації буде перекрито рух транспорту на проспекті Волі, на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Шопена.Про це повідомили у Луцькій міській раді."У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на мережі зливової каналізації, де через аварійний стан постійно утворювалося провалля, з 8 червня 2026 року буде перекрито рух транспорту проспектом Волі на ділянці від перехрестя з вулицею Шопена до перехрестя з вулицею Паркова.Обмеження діятимуть до повного завершення ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.На час виконання робіт громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами. Основні шляхи об’їзду проходитимуть через вулиці Глушець, Паркову, Словацького, Богдана Хмельницького та Набережну.• маршрут № 1 «Завод “Мотор” – Надрічна (цегельний завод)» змінено в обох напрямках (через просп. Соборності, просп. Перемоги, вул. Винниченка, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Глушець, вул. Дубнівську);• маршрут № 2 «Залізничний вокзал – Конякіна» змінено в обох напрямках (через просп. Грушевського, вул. Винниченка, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Глушець, вул. Авторемонтну, вул. Рівненську, просп. Відродження);• маршрут № 5 «Вересневе – Теремнівська» змінено в обох напрямках (через вул. Ковельську, вул. Глушець, вул. Рівненську, Київський майдан, вул. Дубнівську);• маршрут № 10 «Промислова (Академія рекреаційних технологій і права) – Потебні» змінено лише у прямому напрямку (через вул. Ковельську, вул. Глушець, вул. Авторемонтну, вул. Рівненську, просп. Відродження, просп. Соборності). У зворотному напрямку рух без змін;• маршрут № 11 «Івана Газюка – Промислова (Академія рекреаційних технологій і права)» змінено лише у зворотному напрямку (через просп. Відродження, вул. Рівненську, вул. Дубнівську, вул. Глушець, вул. Паркову, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького). У прямому напрямку рух без змін;• маршрут № 12 «Яремчука Назарія – Окружна» змінено в обох напрямках (через вул. Ковельську, вул. Глушець, вул. Авторемонтну, вул. Рівненську, просп. Відродження, просп. Соборності);• маршрут № 25 «Корсака Івана – с. Великий Омеляник» змінено лише у зворотному напрямку (через просп. Відродження, вул. Рівненську, вул. Дубнівську, вул. Глушець, вул. Паркову, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Ковельську, вул. Володимирську). У прямому напрямку рух без змін;• маршрут № 30 «с. Богушівка – Корсака Івана» змінено лише у прямому напрямку (через вул. Ковельську, вул. Глушець, вул. Авторемонтну, вул. Рівненську, просп. Відродження, просп. Соборності). У зворотному напрямку рух без змін;• маршрут № 31 «ТЦ “Слон” – с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”)» змінено в обох напрямках (через вул. Шевченка, вул. Словацького, вул. Винниченка, просп. Василя Мойсея, вул. Шопена, просп. Волі, вул. Рівненську, просп. Відродження, просп. Соборності).• маршрут № 1 «СКФ “Україна” – Корсака Івана – СКФ “Україна”» змінено лише у прямому напрямку (через вул. Глушець, вул. Авторемонтну, вул. Рівненську, просп. Відродження), у зворотному напрямку рух без змін;• маршрут № 2 «Новий ринок – Корсака Івана – Новий ринок» змінено лише у зворотному напрямку (через просп. Відродження, вул. Рівненську, вул. Дубнівську, вул. Глушець, вул. Паркову, просп. Волі, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького), у прямому напрямку рух без змін;• маршрут № 3 «Лісництво – с. Гаразджа (кладовище)» змінено в обох напрямках. Прямий: вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Авторемонтна, вул. Рівненська. Зворотний: вул. Рівненська, вул. Дубнівська, вул. Глушець, вул. Паркова, просп. Волі, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Ковельська;• маршрут № 5 «Цегельний завод – Корсака Івана» змінено в обох напрямках. Прямий: через вул. Дубнівську, вул. Глушець, вул. Паркову, вул. Винниченка, просп. Василя Мойсея, просп. Перемоги, вул. Конякіна. Зворотний: через вул. Конякіна, просп. Відродження, вул. Рівненську, вул. Дубнівську;• маршрут № 15 «ЦУМ – просп. Молоді – ЦУМ» змінено в обох напрямках. Прямий: вул. Винниченка, просп. Василя Мойсея, просп. Перемоги, просп. Соборності, просп. Молоді. Зворотний: просп. Відродження, вул. Рівненська, вул. Дубнівська, вул. Глушець, вул. Паркова, просп. Волі;• маршрут № 15-А «ЦУМ – просп. Молоді – ЦУМ» змінено лише у прямому напрямку (від драмтеатру через вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Ковельську, вул. Глушець, вул. Авторемонтну, вул. Рівненську, просп. Відродження, просп. Молоді). У зворотному напрямку рух без змін через зупинку «Драмтеатр».Без змін курсуватимуть тролейбуси маршрутів № 4, № 4-А та № 12.