Через таке сусідство помідори починають хворіти: який овоч у жодному разі не слід садити поруч





Чому ці популярні овочі краще вирощувати подалі один від одного, повідомляє ресурс Zielona w INTERIA.PL, передає



На перший погляд, помідори та огірки здаються ідеальними для спільного вирощування. Ці овочі добре ростуть за високих температур, потребують родючого ґрунту та зазвичай на ділянку приблизно в однаковий самий час. Однак проблеми виникають пізніше, бо кожна культура потребує зовсім різних вимог до вологи, догляду та удобрення. Спільна грядка часто змушує йти на компроміс, послаблюючи обидві рослини та збільшуючи ризик захворювань.



Чому не варто садити культури разом



Потреби у вологості та вентиляції



Помідори добре ростуть у місцях, де повітря вільно циркулює, а листя швидко сохне після поливу або дощу. Водночас огірки люблять більш вологі місці, бо сухий ґрунт швидко впливає на ріст та якість плодів. Коли обидва види ростуть поруч, важко підтримувати ідеальні умови для будь-якого з них.



Ризик грибкових захворювань



Якщо помідори і огірки посадити поруч, вони можуть утворити щільну стіну з листя, що буде утримувати вологу та обмежуватиме потік повітря. Хвороби розвиваються легше в таких умовах.



Помідори особливо схильні до фітофторозу та сірої гнилі. Огірки також страждають від надмірної скупченості, оскільки борошниста роса частіше з'являється при високій вологості.



Конкуренція за світло і поживні речовини



Помідори виростають високими та можуть значно затінювати сусідні рослини. Огірки, навпаки, займають значну частину грядки, обмежуючи потік повітря до нижніх частин помідорів.



Обидва види мають високі потреби в поживних речовинах, але їм потрібні різні співвідношення у різні фази росту і дозрівання. Огірки особливо сильно поглинають азот, тоді як помідори потребують вищих доз калію, фосфору та кальцію на початку сезону).



Швидше поширення шкідників



У густо засадженому городі попелиця, павутинний кліщ та трипси можуть швидко поширюватися між рослинами. Помідори та огірки, ослаблені несприятливими умовами, гірше витримують напади комах.



Городники наголошують, що сівозміна також важлива. Багато людей щороку садять помідори та огірки на тій самій ділянці, але з часом це починає працювати проти рослин. Спори грибкових захворювань та різні види кореневої гнилі можуть залишатися в ґрунті.



Вирощування помідорів та огірків разом можливе, але ці два види слід чітко розділяти. Найкраще не садити їх в одному ряду або безпосередньо поруч.



Помідори слід розміщувати на сонячній та найбільш провітрюваній частині городу з відстанню приблизно 50-70 см між рослинами та до метра між рядами. Огірки краще ростуть у місці, захищеному від сильних вітрів та підтримуючому стабільну вологість ґрунту. Саме тому краще, якщо їхня грядка розташована на відстані щонайменше 1,5 метра від помідорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Багато городників висаджують помідори та огірки поруч, вважаючи їх ідеальними сусідами на грядці. Обидві культури теплолюбні, потребують родючого ґрунту та активно ростуть упродовж літа. Проте таке сусідство може обернутися неприємними наслідками — від частих хвороб до помітного зменшення врожаю.Чому ці популярні овочі краще вирощувати подалі один від одного, повідомляє ресурс Zielona w INTERIA.PL, передає ТСН На перший погляд, помідори та огірки здаються ідеальними для спільного вирощування. Ці овочі добре ростуть за високих температур, потребують родючого ґрунту та зазвичай на ділянку приблизно в однаковий самий час. Однак проблеми виникають пізніше, бо кожна культура потребує зовсім різних вимог до вологи, догляду та удобрення. Спільна грядка часто змушує йти на компроміс, послаблюючи обидві рослини та збільшуючи ризик захворювань.Потреби у вологості та вентиляціїПомідори добре ростуть у місцях, де повітря вільно циркулює, а листя швидко сохне після поливу або дощу. Водночас огірки люблять більш вологі місці, бо сухий ґрунт швидко впливає на ріст та якість плодів. Коли обидва види ростуть поруч, важко підтримувати ідеальні умови для будь-якого з них.Ризик грибкових захворюваньЯкщо помідори і огірки посадити поруч, вони можуть утворити щільну стіну з листя, що буде утримувати вологу та обмежуватиме потік повітря. Хвороби розвиваються легше в таких умовах.Помідори особливо схильні до фітофторозу та сірої гнилі. Огірки також страждають від надмірної скупченості, оскільки борошниста роса частіше з'являється при високій вологості.Конкуренція за світло і поживні речовиниПомідори виростають високими та можуть значно затінювати сусідні рослини. Огірки, навпаки, займають значну частину грядки, обмежуючи потік повітря до нижніх частин помідорів.Обидва види мають високі потреби в поживних речовинах, але їм потрібні різні співвідношення у різні фази росту і дозрівання. Огірки особливо сильно поглинають азот, тоді як помідори потребують вищих доз калію, фосфору та кальцію на початку сезону).Швидше поширення шкідниківУ густо засадженому городі попелиця, павутинний кліщ та трипси можуть швидко поширюватися між рослинами. Помідори та огірки, ослаблені несприятливими умовами, гірше витримують напади комах.Городники наголошують, що сівозміна також важлива. Багато людей щороку садять помідори та огірки на тій самій ділянці, але з часом це починає працювати проти рослин. Спори грибкових захворювань та різні види кореневої гнилі можуть залишатися в ґрунті.Вирощування помідорів та огірків разом можливе, але ці два види слід чітко розділяти. Найкраще не садити їх в одному ряду або безпосередньо поруч.Помідори слід розміщувати на сонячній та найбільш провітрюваній частині городу з відстанню приблизно 50-70 см між рослинами та до метра між рядами. Огірки краще ростуть у місці, захищеному від сильних вітрів та підтримуючому стабільну вологість ґрунту. Саме тому краще, якщо їхня грядка розташована на відстані щонайменше 1,5 метра від помідорів.

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