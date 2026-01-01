Чи очікувати магнітні бурі 8 червня: прогноз





Як повідомляють у meteoagent, очікується геомагнітна активність із К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає сильному штормовому рівню.



За даними Meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. Геомагнітне поле коливатиметься від спокійного рівня до сильного штормового.



“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 8 червня 2026 року, на Землі прогнозують високу магнітну активність.Як повідомляють у meteoagent, очікується геомагнітна активність із К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає сильному штормовому рівню.За даними Meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. Геомагнітне поле коливатиметься від спокійного рівня до сильного штормового.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.

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