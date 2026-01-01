Мавпа Ларіска на повідку: на Світязі влаштували «бізнес» на незаконних фотосесіях з тваринами





Відео чоловіка з мавпою на лавці біля пляжу опублікували у місцевих телеграм-каналах, передає



На записі видно чоловіка з мавпочкою Ларіскою, який спілкується з туристами та пропонує сфотографуватися з твариною за гроші. За словами чоловіка на ім’я Юрій, він є переселенцем із Харкова, а мавпочка нібито приїхала разом із ним із Миколаєва.



За одне фото з екзотичною твариною та голубами просять 300 гривень для дітей і 400 – для дорослих.



Втім, відповідно до частини 12 статті 25 закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», фотопослуги з дикими тваринами вважаються жорстоким поводженням із тваринами. Такі дії також підпадають під статтю 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



За це порушникам може загрожувати штраф від 3400 до 8500 гривень із конфіскацією тварини.







Зоозахисники наголошують: якщо ви стали свідком таких «атракцій», варто зафіксувати факт на фото чи відео, викликати поліцію за номером 102 та наполягати на складанні адмінпротоколу. Також правоохоронці мають право вилучити тварин і передати їх профільним організаціям чи притулкам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На пляжі у селі Світязь відпочивальникам пропонують платні фото з мавпочкою та декоративними голубами, попри те, що такі «фотопослуги» із тваринами заборонені в Україні.Відео чоловіка з мавпою на лавці біля пляжу опублікували у місцевих телеграм-каналах, передає "Конкурент" На записі видно чоловіка з мавпочкою, який спілкується з туристами та пропонує сфотографуватися з твариною за гроші. За словами чоловіка на ім’я, він є переселенцем із Харкова, а мавпочка нібито приїхала разом із ним із Миколаєва.За одне фото з екзотичною твариною та голубами просять 300 гривень для дітей і 400 – для дорослих.Втім, відповідно до частини 12 статті 25 закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», фотопослуги з дикими тваринами вважаються жорстоким поводженням із тваринами. Такі дії також підпадають під статтю 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення.За це порушникам може загрожувати штраф від 3400 до 8500 гривень із конфіскацією тварини.Зоозахисники наголошують: якщо ви стали свідком таких «атракцій», варто зафіксувати факт на фото чи відео, викликати поліцію за номером 102 та наполягати на складанні адмінпротоколу. Також правоохоронці мають право вилучити тварин і передати їх профільним організаціям чи притулкам.

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