У Луцькому районі сталася серйозна ДТП, водія вирізали з автівки





Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.



У Луцькому районі рятувальники деблокували водія, затиснутого в автівці внаслідок ДТП.



Співробітники аварійно-рятувальної частини застосували спеціальний інструмент та передали потерпілого працівникам медичної допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДСНС рятували водія, який не міг вибратися з понівеченої внаслідок ДТП автівки.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.У Луцькому районі рятувальники деблокували водія, затиснутого в автівці внаслідок ДТП.Співробітники аварійно-рятувальної частини застосували спеціальний інструмент та передали потерпілого працівникам медичної допомоги.

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