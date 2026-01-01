У Луцькому районі сталася серйозна ДТП, водія вирізали з автівки

У Луцькому районі сталася серйозна ДТП, водія вирізали з автівки
Працівники ДСНС рятували водія, який не міг вибратися з понівеченої внаслідок ДТП автівки.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

У Луцькому районі рятувальники деблокували водія, затиснутого в автівці внаслідок ДТП.

Співробітники аварійно-рятувальної частини застосували спеціальний інструмент та передали потерпілого працівникам медичної допомоги.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДСНС, ДТП
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