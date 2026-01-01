У Луцькому районі сталася серйозна ДТП, водія вирізали з автівки
Сьогодні, 19:39
Працівники ДСНС рятували водія, який не міг вибратися з понівеченої внаслідок ДТП автівки.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
У Луцькому районі рятувальники деблокували водія, затиснутого в автівці внаслідок ДТП.
Співробітники аварійно-рятувальної частини застосували спеціальний інструмент та передали потерпілого працівникам медичної допомоги.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
У Луцькому районі рятувальники деблокували водія, затиснутого в автівці внаслідок ДТП.
Співробітники аварійно-рятувальної частини застосували спеціальний інструмент та передали потерпілого працівникам медичної допомоги.
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