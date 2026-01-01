Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 8 червня

Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Луцьку буде стояти ясна погода. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.У понеділок синоптики не прогнозують опадів. Вітер південно-західний 2,7-4,9 м/с. Температура вночі 14-16° тепла, вдень температура коливатиметься від 14 до 24° тепла.Слідкували у цей день за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.