Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 8 червня
Сьогодні, 20:00
Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Луцьку буде стояти ясна погода. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
У понеділок синоптики не прогнозують опадів. Вітер південно-західний 2,7-4,9 м/с. Температура вночі 14-16° тепла, вдень температура коливатиметься від 14 до 24° тепла.
Народний прогноз погоди: Слідкували у цей день за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.
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Про це повідомляє Sinoptik.
У понеділок синоптики не прогнозують опадів. Вітер південно-західний 2,7-4,9 м/с. Температура вночі 14-16° тепла, вдень температура коливатиметься від 14 до 24° тепла.
Народний прогноз погоди: Слідкували у цей день за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.
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