На Волині запроваджують обмеження для великовагового транспорту

На Волині запроваджуються сезонні обмеження руху. У період підвищення температури повітря на автомобільних дорогах державного значення в межах Волинської області запроваджуватимуться сезонні обмеження руху великовагового транспорту.Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Обмеження стосуватимуться великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн за температури повітря вище +28°C у часовий проміжок із 10:00 до 22:00 години.Такі заходи необхідні для збереження дорожнього покриття в умовах спеки, адже за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень.На автомобільних дорогах загального користування державного значення Волинської області встановлено відповідні заборонні дорожні та інформаційні знаки.На період дії обмежень водії можуть скористатися майданчиками для тимчасової стоянки, розташованими вздовж автомобільних доріг державного значення та поблизу об’єктів дорожнього сервісу.Водночас обмеження не поширюватимуться на:▪️ транспорт, що ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій;▪️ перевезення небезпечних і швидкопсувних вантажів;▪️ перевезення живих тварин і птиці;▪️ військові перевезення та транспортування вантажів для потреб оборони.Закликаємо водіїв та перевізників під час планування маршрутів враховувати погодні умови і зважати на можливість запровадження тимчасових обмежень руху в періоди тривалої спеки.