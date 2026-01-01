На Волині підліток отруївся парами бензину та потрапив у лікарню
Сьогодні, 17:26
На Волині за недогляд притягнули до відповідальності батька, бо неповнолітній син потрапив у лікарню із отруєнням парами бензину.
Про це йдеться у постанові Маневицького районного суду, - пише ІА Волинські новини.
За матеріалами справи, ввечері 16 травня чоловік ухилився від виконання обов’язків щодо виховання сина 2012 року народження, що призвело до його госпіталізації у реанімаційне відділення КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня» з діагнозом – отруєння та опік обличчя випарами бензину.
Волинянин у суд не прийшов, але подав заяву про визнання провини, просив суворо не карати.
Після дослідження протоколу про адмінпорушення, рапорту та медичної документації суддя призначив батьку адміністративне стягнення у виді попередження.
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Про це йдеться у постанові Маневицького районного суду, - пише ІА Волинські новини.
За матеріалами справи, ввечері 16 травня чоловік ухилився від виконання обов’язків щодо виховання сина 2012 року народження, що призвело до його госпіталізації у реанімаційне відділення КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня» з діагнозом – отруєння та опік обличчя випарами бензину.
Волинянин у суд не прийшов, але подав заяву про визнання провини, просив суворо не карати.
Після дослідження протоколу про адмінпорушення, рапорту та медичної документації суддя призначив батьку адміністративне стягнення у виді попередження.
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