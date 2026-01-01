Залишилися лічені дні: кому потрібно оцифрувати трудову і що буде, якщо не встигнути
Сьогодні, 15:48
До 10 червня 2026 року частині працюючих українців потрібно оцифрувати свої паперові трудові книжки.
Навіщо це потрібно зробити і чи зарахують стаж, якщо не оцифрувати трудову книжку до дедлайну, - йдеться у матеріалі РБК-Україна.
Для кого оцифрування трудової книжки обов'язкове?
Як зазначали у ПФУ, подати скан-копії трудової книжки насамперед потрібно тим, хто почав працювати до 1 січня 2004 року.
Хто повинен займатися оцифруванням?
Це може зробити і працівник, і його роботодавець. Подати скан-копії трудової книжки можна через вебпортал ПФУ (portal.pfu.gov.ua).
Як перевірити, чи трудова книжка оцифрована?
Зробити це можна на вебпорталі ПФУ. Просто зайдіть в особистий кабінет, а далі:
Оберіть у меню розділ "Електронна трудова книжка".
У вкладці "Скан-копії трудової книжки" перевірте, чи завантажені документи.
У вкладці "Відцифрована ЕТК" перевірте уже готові результати оцифрування.
Як оцифрувати трудову книжку і кому для стажу потрібні свідки: розʼяснення від ПФУ
Що робити, якщо трудова книжка була втрачена через війну?
Замінити паперову трудову книжку для підтвердження стажу можуть інші офіційні папери: трудові договори, відомості про нарахування зарплати, довідки з роботи чи виписки з наказів.
Якщо ж підприємство знаходилося в окупації чи зоні бойових дій і всі архіви втрачено, для підтвердження стажу знадобляться покази мінімум двох свідків.
Їм потрібно буде надати власні документи, що підтверджують факт вашої спільної праці в цій організації в той самий час.
Що буде, якщо не встигнули оцифрувати трудову книжку до 10 червня 2026 року?
Пенсійний фонд і надалі прийматиме скан-копії. Отже, оцифрувати трудову книжку чи подати документи для підтвердження стажу можна буде й після цього дедлайну.
"Якщо паперову трудову книжку не оцифрували до 10 червня 2026 року, то страховий стаж не втрачається", - заспокоюють у ПФУ.
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Навіщо це потрібно зробити і чи зарахують стаж, якщо не оцифрувати трудову книжку до дедлайну, - йдеться у матеріалі РБК-Україна.
Для кого оцифрування трудової книжки обов'язкове?
Як зазначали у ПФУ, подати скан-копії трудової книжки насамперед потрібно тим, хто почав працювати до 1 січня 2004 року.
Хто повинен займатися оцифруванням?
Це може зробити і працівник, і його роботодавець. Подати скан-копії трудової книжки можна через вебпортал ПФУ (portal.pfu.gov.ua).
Як перевірити, чи трудова книжка оцифрована?
Зробити це можна на вебпорталі ПФУ. Просто зайдіть в особистий кабінет, а далі:
Оберіть у меню розділ "Електронна трудова книжка".
У вкладці "Скан-копії трудової книжки" перевірте, чи завантажені документи.
У вкладці "Відцифрована ЕТК" перевірте уже готові результати оцифрування.
Як оцифрувати трудову книжку і кому для стажу потрібні свідки: розʼяснення від ПФУ
Що робити, якщо трудова книжка була втрачена через війну?
Замінити паперову трудову книжку для підтвердження стажу можуть інші офіційні папери: трудові договори, відомості про нарахування зарплати, довідки з роботи чи виписки з наказів.
Якщо ж підприємство знаходилося в окупації чи зоні бойових дій і всі архіви втрачено, для підтвердження стажу знадобляться покази мінімум двох свідків.
Їм потрібно буде надати власні документи, що підтверджують факт вашої спільної праці в цій організації в той самий час.
Що буде, якщо не встигнули оцифрувати трудову книжку до 10 червня 2026 року?
Пенсійний фонд і надалі прийматиме скан-копії. Отже, оцифрувати трудову книжку чи подати документи для підтвердження стажу можна буде й після цього дедлайну.
"Якщо паперову трудову книжку не оцифрували до 10 червня 2026 року, то страховий стаж не втрачається", - заспокоюють у ПФУ.
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