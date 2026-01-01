У Луцьку п'яний водій злетів на легковику з моста. ДЕТАЛІ

У Луцьку п'яний водій злетів на легковику з моста. ДЕТАЛІ
ДТП сталася ввечері у суботу, 6 червня, на мосту між вулицями Ківерцівською та Захисників України в Луцьку.

Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, на місці події інспектори встановили, що водій автомобіля Kia Ceed під час руху не був уважним, не дотримався безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохідне огородження шляхопроводу, - пише ІА Волинські новини.

Унаслідок цього автомобіль злетів із мосту і зазнав механічних пошкоджень. Також було пошкоджено дорожні споруди.

Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події за допомогою приладу Драгер показав результат — 1,64 проміле.

На водія інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.


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Теги: Волинь, Ківерцівська, ДТП, п'яний за кермом
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