У Луцьку п'яний водій злетів на легковику з моста. ДЕТАЛІ





Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, на місці події інспектори встановили, що водій автомобіля Kia Ceed під час руху не був уважним, не дотримався безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохідне огородження шляхопроводу, - пише



Унаслідок цього автомобіль злетів із мосту і зазнав механічних пошкоджень. Також було пошкоджено дорожні споруди.



Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події за допомогою приладу Драгер показав результат — 1,64 проміле.



На водія інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП сталася ввечері у суботу, 6 червня, на мосту між вулицями Ківерцівською та Захисників України в Луцьку.Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, на місці події інспектори встановили, що водій автомобіля Kia Ceed під час руху не був уважним, не дотримався безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохідне огородження шляхопроводу, - пише ІА Волинські новини. Унаслідок цього автомобіль злетів із мосту і зазнав механічних пошкоджень. Також було пошкоджено дорожні споруди.Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події за допомогою приладу Драгер показав результат — 1,64 проміле.На водія інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.

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