Біля Луцька відпочивальники втопили авто. ФОТО

Біля Луцька відпочивальники втопили авто. ФОТО
Біля Луцька під час відпочинку втопили у водоймі автомобіль.

Відео публікують місцеві телеграм-каналі, - пише ІА Конкурент.

Інцидент стався у с. Богушівка під Луцьком, де знаходяться зона відпочинку з альтанками біля водойми.

На відео видно, що автомобіль опинився до вікон у воді. За допомогою троса його витягнуло інше авто.

Біля Луцька відпочивальники втопили авто. ФОТО
Біля Луцька відпочивальники втопили авто. ФОТО
Біля Луцька відпочивальники втопили авто. ФОТО
Біля Луцька відпочивальники втопили авто. ФОТО

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Теги: Волинь, Богушівка, авто, приигода, вода
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