Біля Луцька відпочивальники втопили авто. ФОТО
Сьогодні, 15:05
Біля Луцька під час відпочинку втопили у водоймі автомобіль.
Відео публікують місцеві телеграм-каналі, - пише ІА Конкурент.
Інцидент стався у с. Богушівка під Луцьком, де знаходяться зона відпочинку з альтанками біля водойми.
На відео видно, що автомобіль опинився до вікон у воді. За допомогою троса його витягнуло інше авто.
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Відео публікують місцеві телеграм-каналі, - пише ІА Конкурент.
Інцидент стався у с. Богушівка під Луцьком, де знаходяться зона відпочинку з альтанками біля водойми.
На відео видно, що автомобіль опинився до вікон у воді. За допомогою троса його витягнуло інше авто.
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