Біля Луцька відпочивальники втопили авто. ФОТО





Відео публікують місцеві телеграм-каналі, - пише



Інцидент стався у с. Богушівка під Луцьком, де знаходяться зона відпочинку з альтанками біля водойми.



На відео видно, що автомобіль опинився до вікон у воді. За допомогою троса його витягнуло інше авто.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля Луцька під час відпочинку втопили у водоймі автомобіль.Відео публікують місцеві телеграм-каналі, - пише ІА Конкурент Інцидент стався у с. Богушівка під Луцьком, де знаходяться зона відпочинку з альтанками біля водойми.На відео видно, що автомобіль опинився до вікон у воді. За допомогою троса його витягнуло інше авто.

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