Пішов з життя воїн з Волині Сергій Бабкін





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"3 квітня 2026 року перестало битися серце військовослужбовця Сергія Бабкіна, 1979 року народження. Жителя Нововолинська", - йдеться у дописі.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинська громада втратила ще одного Захисника.Про це повідомив Нововолинський міський голова"3 квітня 2026 року перестало битися серце військовослужбовця Сергія Бабкіна, 1979 року народження. Жителя Нововолинська", - йдеться у дописі.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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