Пішов з життя воїн з Волині Сергій Бабкін
Сьогодні, 16:20
Нововолинська громада втратила ще одного Захисника.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"3 квітня 2026 року перестало битися серце військовослужбовця Сергія Бабкіна, 1979 року народження. Жителя Нововолинська", - йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"3 квітня 2026 року перестало битися серце військовослужбовця Сергія Бабкіна, 1979 року народження. Жителя Нововолинська", - йдеться у дописі.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пішов з життя воїн з Волині Сергій Бабкін
Сьогодні, 16:20
Залишилися лічені дні: кому потрібно оцифрувати трудову і що буде, якщо не встигнути
Сьогодні, 15:48
Біля Луцька відпочивальники втопили авто. ФОТО
Сьогодні, 15:05
У Луцьку п'яний водій злетів на легковику з моста. ДЕТАЛІ
Сьогодні, 14:06
Росіяни обстріляли сховище ядерних відходів
Сьогодні, 13:25