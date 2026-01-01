Пішов з життя воїн з Волині Сергій Бабкін

Пішов з життя воїн з Волині Сергій Бабкін
Нововолинська громада втратила ще одного Захисника.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"3 квітня 2026 року перестало битися серце військовослужбовця Сергія Бабкіна, 1979 року народження. Жителя Нововолинська", - йдеться у дописі.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.


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Теги: Сергій Бабкін, війна, втрата, смерть, Нововолинськ
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