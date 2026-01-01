Росіяни обстріляли сховище ядерних відходів
Сьогодні, 13:25
Уночі 7 червня російські загарбники атакували будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) на Київщині.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом", - пише Українська правда.
Атака здійснювалась безпілотником і відбулась о 02:10. було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося).
Осередок займання розповсюдився на площу 40 кв. м, його ліквідували. Радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.
Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива – місце, де довгостроково зберігається відпрацьоване ядерне паливо з діючих українських АЕС. Воно знаходиться у Чорнобилі.
Міжнародне агентство з атомної енергії отримало від України повідомлення про атаку безпілотника сьогодні вранці на центральне сховище відпрацьованого ядерного палива, розташоване в Чорнобильській зоні відчуження.
"Рівень радіації на об'єкті залишається в межах встановлених норм, повідомляє Україна. Команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику незабаром відвідає об'єкт для огляду наслідків", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські військові у ніч на 7 червня завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок чого один із районів міста знеструмлений. Сталась пожежа.
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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом", - пише Українська правда.
Атака здійснювалась безпілотником і відбулась о 02:10. було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося).
Осередок займання розповсюдився на площу 40 кв. м, його ліквідували. Радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.
Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива – місце, де довгостроково зберігається відпрацьоване ядерне паливо з діючих українських АЕС. Воно знаходиться у Чорнобилі.
Міжнародне агентство з атомної енергії отримало від України повідомлення про атаку безпілотника сьогодні вранці на центральне сховище відпрацьованого ядерного палива, розташоване в Чорнобильській зоні відчуження.
"Рівень радіації на об'єкті залишається в межах встановлених норм, повідомляє Україна. Команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику незабаром відвідає об'єкт для огляду наслідків", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські військові у ніч на 7 червня завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок чого один із районів міста знеструмлений. Сталась пожежа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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