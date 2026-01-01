У місті на Волині через посудомийку горіла квартира
Сьогодні, 11:52
У місті Ковель сталася пожежа в одному із багатоповерхових будинків. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
6 червня вдень у Ковелі горіла квартира в девʼятиповерхівці на вулиці Володимирській - рятувальники евакуювали з будинку 20 мешканців (з них 3 дітей) та 1 собаку.
Ковельські вогнеборці оперативно ліквідували горіння,
через сильне задимлення працювали в захисних апаратах.
Причина виникнення пожежі коротке замикання електроприладу (посудомийної машини).
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
6 червня вдень у Ковелі горіла квартира в девʼятиповерхівці на вулиці Володимирській - рятувальники евакуювали з будинку 20 мешканців (з них 3 дітей) та 1 собаку.
Ковельські вогнеборці оперативно ліквідували горіння,
через сильне задимлення працювали в захисних апаратах.
Причина виникнення пожежі коротке замикання електроприладу (посудомийної машини).
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