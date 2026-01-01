У місті на Волині через посудомийку горіла квартира





Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.



6 червня вдень у Ковелі горіла квартира в девʼятиповерхівці на вулиці Володимирській - рятувальники евакуювали з будинку 20 мешканців (з них 3 дітей) та 1 собаку.



Ковельські вогнеборці оперативно ліквідували горіння,

через сильне задимлення працювали в захисних апаратах.



Причина виникнення пожежі коротке замикання електроприладу (посудомийної машини).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ковель сталася пожежа в одному із багатоповерхових будинків. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.6 червня вдень у Ковелі горіла квартира в девʼятиповерхівці на вулиці Володимирській - рятувальники евакуювали з будинку 20 мешканців (з них 3 дітей) та 1 собаку.Ковельські вогнеборці оперативно ліквідували горіння,через сильне задимлення працювали в захисних апаратах.Причина виникнення пожежі коротке замикання електроприладу (посудомийної машини).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію