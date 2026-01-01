Відкриті руки та щиколотки: як носити браслети й анклети влітку 2026





Як стиліст, я помічаю цікаву закономірність: багато клієнток ретельно підбирають сережки або сумку, але забувають про прикраси на руку. А дарма. Саме вони часто завершують образ і роблять його зібраним.



Чому цього літа всі згадали про анклети

Анклет — це браслет на щиколотку, і цього літа він повертається в моду значно впевненіше, ніж кілька сезонів тому. Причина проста: популярність відкритого взуття, сандалій, лляних костюмів і курортної естетики.



Цікаво, що анклет працює не лише у відпускних образах. Тонкий срібний ланцюжок на щиколотці може виглядати доречно навіть у міському гардеробі з білою сорочкою оверсайз, шортами або широкими брюками. Головне — не перевантажувати інші аксесуари.



Є ще один неочевидний момент: анклет візуально привертає увагу до лінії ніг і може зробити силует більш пропорційним. Саме тому стилісти часто використовують його як інструмент композиції образу, а не просто як декоративну прикрасу.





Чому срібло особливо добре працює влітку

Для літнього сезону срібло має кілька практичних переваг. По-перше, срібло 925 проби комфортне в носінні навіть у спеку та не нагрівається на сонці так відчутно, як деякі інші метали. По-друге, холодний відтінок металу красиво контрастує із засмаглою шкірою, через що прикраса виглядає помітніше без додаткових декоративних елементів.



Варто звертати увагу і на покриття. Родіювання захищає срібло від потемніння та допомагає довше зберігати блиск. Для літа це особливо актуально, адже прикраси частіше контактують із водою, сонцезахисними засобами та морським повітрям.



Як вибрати браслет або анклет під свій стиль

Для мінімалістичного гардероба — тонкі ланцюжкові моделі без підвісок.

Для романтичних образів — делікатні прикраси з невеликими декоративними елементами.

Для міського casual — середня товщина ланцюга та поєднання кількох прикрас на одній руці.

Для відпочинку біля моря — анклети з простим дизайном, які легко комбінуються з відкритим взуттям.

Для тих, хто не любить багато прикрас — один виразний акцент замість набору аксесуарів.

Як поєднувати, щоб образ виглядав сучасно

Сьогодні модно не створювати ідеально симетричні комплекти. Наприклад, легкі



Хороший приклад — український бренд Chuttyevo, який спеціалізується виключно на сріблі та працює з категоріями браслетів, анклетів, сережок, каблучок і кафів. Саме вузька спеціалізація дозволяє створювати колекції, які легко комбінуються між собою.



Ще одна порада від стиліста: якщо сумніваєтеся між яскравою прикрасою та стриманою моделлю, для літа частіше виграє другий варіант. У сезон, коли в образі вже багато кольору, фактур і відкритих ділянок тіла, срібні акценти працюють ефективніше саме через свою стриманість.



І якщо раніше анклет вважали аксесуаром виключно для відпустки, то сьогодні він поступово переходить до базового міського гардероба. Саме тому в нових колекціях Chuttyevo браслети на зап’ястя та щиколотку дедалі частіше розглядають як пару, а не як окремі прикраси.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Улітку одяг стає легшим, рукави коротшають, а щиколотки майже постійно залишаються відкритими. Саме тому аксесуари, які в холодний сезон часто ховаються під одягом, виходять на перший план. Якщо взимку увагу забирають пальта й светри, то влітку акцент переходить на зап’ястя та ноги. Не дивно, що цього сезону браслети та анклети опинилися серед найпомітніших трендів.Як стиліст, я помічаю цікаву закономірність: багато клієнток ретельно підбирають сережки або сумку, але забувають про прикраси на руку. А дарма. Саме вони часто завершують образ і роблять його зібраним.Анклет — це браслет на щиколотку, і цього літа він повертається в моду значно впевненіше, ніж кілька сезонів тому. Причина проста: популярність відкритого взуття, сандалій, лляних костюмів і курортної естетики.Цікаво, що анклет працює не лише у відпускних образах. Тонкий срібний ланцюжок на щиколотці може виглядати доречно навіть у міському гардеробі з білою сорочкою оверсайз, шортами або широкими брюками. Головне — не перевантажувати інші аксесуари.Є ще один неочевидний момент: анклет візуально привертає увагу до лінії ніг і може зробити силует більш пропорційним. Саме тому стилісти часто використовують його як інструмент композиції образу, а не просто як декоративну прикрасу.Для літнього сезону срібло має кілька практичних переваг. По-перше, срібло 925 проби комфортне в носінні навіть у спеку та не нагрівається на сонці так відчутно, як деякі інші метали. По-друге, холодний відтінок металу красиво контрастує із засмаглою шкірою, через що прикраса виглядає помітніше без додаткових декоративних елементів.Варто звертати увагу і на покриття. Родіювання захищає срібло від потемніння та допомагає довше зберігати блиск. Для літа це особливо актуально, адже прикраси частіше контактують із водою, сонцезахисними засобами та морським повітрям.Сьогодні модно не створювати ідеально симетричні комплекти. Наприклад, легкі срібні браслети можуть поєднуватися з лаконічними сережками без необхідності підбирати повністю однаковий дизайн. Такий підхід виглядає природніше й сучасніше.Хороший приклад — український бренд Chuttyevo, який спеціалізується виключно на сріблі та працює з категоріями браслетів, анклетів, сережок, каблучок і кафів. Саме вузька спеціалізація дозволяє створювати колекції, які легко комбінуються між собою.Ще одна порада від стиліста: якщо сумніваєтеся між яскравою прикрасою та стриманою моделлю, для літа частіше виграє другий варіант. У сезон, коли в образі вже багато кольору, фактур і відкритих ділянок тіла, срібні акценти працюють ефективніше саме через свою стриманість.І якщо раніше анклет вважали аксесуаром виключно для відпустки, то сьогодні він поступово переходить до базового міського гардероба. Саме тому в нових колекціях Chuttyevo браслети на зап’ястя та щиколотку дедалі частіше розглядають як пару, а не як окремі прикраси.

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