У селі на Волині непонолітній мотоцикліст в'їхав у юрбу, частину підлітків госпіталізували





Аварія трапилася ввечері 6 червня. Про це редакції



За їхніми словами, близько 22:00 16-річний хлопець, який керував мотоциклом, в'їхав у групу підлітків, що перебували поблизу дискотеки. Свідки стверджують, що внаслідок ДТП травмувалися кілька дітей. Частину постраждалих госпіталізували.



Також медичну допомогу знадобилося надати й водієві мотоцикла. За інформацією свідків, його без свідомості доправили до лікарні в Луцьку. Перед аварією хлопця бачили з алкоголем в руках, тож ймовірно, він був п'яний.



На момент публікації офіційної інформації від правоохоронців щодо обставин аварії та кількості потерпілих немає. Редакція звернулася за коментарем до поліції та очікує на офіційне підтвердження деталей події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Рудня Рожищенської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали діти.Аварія трапилася ввечері 6 червня. Про це редакції Район.Рожище повідомили очевидці події.За їхніми словами, близько 22:00 16-річний хлопець, який керував мотоциклом, в'їхав у групу підлітків, що перебували поблизу дискотеки. Свідки стверджують, що внаслідок ДТП травмувалися кілька дітей. Частину постраждалих госпіталізували.Також медичну допомогу знадобилося надати й водієві мотоцикла. За інформацією свідків, його без свідомості доправили до лікарні в Луцьку. Перед аварією хлопця бачили з алкоголем в руках, тож ймовірно, він був п'яний.На момент публікації офіційної інформації від правоохоронців щодо обставин аварії та кількості потерпілих немає. Редакція звернулася за коментарем до поліції та очікує на офіційне підтвердження деталей події.

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