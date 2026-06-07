За добу на фронті знищили понад 1350 окупантів, 82 артсистеми, 7 РСЗВ





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.2026 орієнтовно склали:

особового складу близько 1 373 620 (+1350) осіб

танків – 11 989 (+6) од.

бойових броньованих машин – 24 700 (+4) од.

артилерійських систем – 43 479 (+82) од.

РСЗВ – 1 844 (+7) од.

засоби ППО – 1 407 (+2) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 595 (+10) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 334 063 (+2245) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 104 051 (+393) од.

спеціальна техніка – 4 257 (+4) од.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни щодня завдають втрат російським окупантам, які зі зброєю в руках прийшли на нашу землю. Протягом минулої доби військовослужбовці СОУ знищи понад 1350 російских солдатів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.2026 орієнтовно склали:особового складу близько 1 373 620 (+1350) осібтанків – 11 989 (+6) од.бойових броньованих машин – 24 700 (+4) од.артилерійських систем – 43 479 (+82) од.РСЗВ – 1 844 (+7) од.засоби ППО – 1 407 (+2) од.літаків – 436 (+0) од.гелікоптерів – 353 (+0) од.наземних робототехнічних комплексів – 1 595 (+10) од.БПЛА оперативно-тактичного рівня – 334 063 (+2245) од.крилаті ракети – 4 733 (+0) од.кораблі/катери – 33 (+0) од.підводні човни – 2 (+0) од.автомобільної техніки та автоцистерн – 104 051 (+393) од.спеціальна техніка – 4 257 (+4) од.Дані уточнюються.

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