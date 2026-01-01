Брав із собою по горілку, морив голодом та бив: на Волині судять батька за систематичне знущання з малолітньої доньки





Про це журналісти інтернет-видання



Як йдеться у матеріалах справи, підозрюваний – уродженець Луцька, який працює зварювальником у будівельно-монтажній компанії. Після смерті дружини у 2017-му році він мав самостійно дбати про доньку. Натомість протягом 2025-го року та початку 2026-го року чоловік влаштував дитині справжнє пекло.



Слідство встановило низку жахливих фактів жорстокого поводження з дівчинкою. Батько регулярно змушував доньку ходити з ним до магазину «Аркос» на мікрорайоні Шахтарському, де на очах у дитини купував і одразу випивав горілку чи коньяк. Прохання дівчинки відпустити її додому вчити уроки або до бабусі він ігнорував, натомість нецензурно обзивав її.



Чоловік не забезпечував дитину повноцінним харчуванням, через що вона постійно відчувала голод. У листопаді 2025-го року в приміщенні магазину «Економ клас» на проспекті Перемоги батько закричав на доньку та прилюдно вдарив її рукою по голові.



У січні та лютому 2026-го року п’яний чоловік бив дівчинку по стегну, а наприкінці березня – по гомілці. Окрім цього, він посеред ночі гучно слухав музику, позбавляючи дитину сну та доводячи її до фізичного виснаження.



Останньою краплею став випадок, що стався 2-го квітня 2026-го року. Перебуваючи у квартирі, батько спочатку обзивав доньку, а потім схопив за руку і почав силою тягати по підлозі спальні. Коли злякана дівчинка плакала і намагалася захиститися, відштовхнувши кривдника, чоловік з розмаху вдарив її долонею в лоб. Дитина отримала легкі тілесні ушкодження та численні синці.



Вже наступного дня, 3-го квітня, поліція Нововолинська відкрила кримінальне провадження, а 26-го травня горе-батьку офіційно оголосили підозру за ст. 126-1 КК України (Домашнє насильство).



Враховуючи ризики того, що чоловік може тиснути на доньку чи свідків, слідчий суддя задовольнив клопотання поліції та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 2 місяці (до 29-го липня 2026-го року).



Окрім цього, суд застосував до чоловіка суворі обмежувальні заходи задля безпеки дитини. Протягом двох місяців йому категорично заборонено:



Наближатися ближче ніж на 100 метрів до доньки та місця її теперішнього проживання;

Наближатися ближче ніж на 50 метрів до школи, де навчається дівчинка;



Спілкуватися з дитиною в будь-який спосіб: заборонено телефонні дзвінки, листування, контакти через інтернет або через третіх осіб (вчителів чи родичів).



Також підозрюваний змушений здати свій закордонний паспорт. Наразі досудове розслідування триває. Чоловіку загрожує покарання від громадських робіт до 2 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинський міський суд обрав запобіжний захід місцевому мешканцю, якого підозрюють у систематичному вчиненні домашнього насильства над власною малолітньою донькою. Чоловік, який виховував дитину самостійно після смерті дружини, упродовж тривалого часу катував дівчинку психологічно та фізично.Про це журналісти інтернет-видання «БУГ» дізналися з ухвали суду.Як йдеться у матеріалах справи, підозрюваний – уродженець Луцька, який працює зварювальником у будівельно-монтажній компанії. Після смерті дружини у 2017-му році він мав самостійно дбати про доньку. Натомість протягом 2025-го року та початку 2026-го року чоловік влаштував дитині справжнє пекло.Слідство встановило низку жахливих фактів жорстокого поводження з дівчинкою. Батько регулярно змушував доньку ходити з ним до магазину «Аркос» на мікрорайоні Шахтарському, де на очах у дитини купував і одразу випивав горілку чи коньяк. Прохання дівчинки відпустити її додому вчити уроки або до бабусі він ігнорував, натомість нецензурно обзивав її.Чоловік не забезпечував дитину повноцінним харчуванням, через що вона постійно відчувала голод. У листопаді 2025-го року в приміщенні магазину «Економ клас» на проспекті Перемоги батько закричав на доньку та прилюдно вдарив її рукою по голові.У січні та лютому 2026-го року п’яний чоловік бив дівчинку по стегну, а наприкінці березня – по гомілці. Окрім цього, він посеред ночі гучно слухав музику, позбавляючи дитину сну та доводячи її до фізичного виснаження.Останньою краплею став випадок, що стався 2-го квітня 2026-го року. Перебуваючи у квартирі, батько спочатку обзивав доньку, а потім схопив за руку і почав силою тягати по підлозі спальні. Коли злякана дівчинка плакала і намагалася захиститися, відштовхнувши кривдника, чоловік з розмаху вдарив її долонею в лоб. Дитина отримала легкі тілесні ушкодження та численні синці.Вже наступного дня, 3-го квітня, поліція Нововолинська відкрила кримінальне провадження, а 26-го травня горе-батьку офіційно оголосили підозру за ст. 126-1 КК України (Домашнє насильство).Враховуючи ризики того, що чоловік може тиснути на доньку чи свідків, слідчий суддя задовольнив клопотання поліції та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 2 місяці (до 29-го липня 2026-го року).Окрім цього, суд застосував до чоловіка суворі обмежувальні заходи задля безпеки дитини. Протягом двох місяців йому категорично заборонено:Наближатися ближче ніж на 100 метрів до доньки та місця її теперішнього проживання;Наближатися ближче ніж на 50 метрів до школи, де навчається дівчинка;Спілкуватися з дитиною в будь-який спосіб: заборонено телефонні дзвінки, листування, контакти через інтернет або через третіх осіб (вчителів чи родичів).Також підозрюваний змушений здати свій закордонний паспорт. Наразі досудове розслідування триває. Чоловіку загрожує покарання від громадських робіт до 2 років позбавлення волі.

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