Чому вже не в липні: коли українці святкують Різдво Івана Хрестителя

Чому вже не в липні: коли українці святкують Різдво Івана Хрестителя
Різдво Івана Предтечі припадає на 24 червня за новим стилем після переходу українських церков на новоюліанський календар. У народному календарі ця дата збігається з періодом літнього сонцестояння — моментом, коли день починає поступово зменшуватися, пише ТСН.

Саме цей природний символ напряму перегукується з головною духовною ідеєю Івана Хрестителя: «Йому належить рости, а мені — меншати».

Різдво Івана Хрестителя входить до дуже вузького кола свят, де Церква святкує народження святого — поруч із Різдвом Христовим і Різдвом Богородиці.

Біблійна історія: як з’явився на світ Іван Хреститель

Події свята описані в Євангелії від Луки. В часи царя Ірода жив священик Захарія зі своєю дружиною Єлисаветою. Вони були праведними, але довго залишалися без дітей, що в тогочасному суспільстві сприймалося як велике випробування.

Під час служіння в храмі до Захарії з’являється архангел Гавриїл і повідомляє неймовірне: у нього народиться син на ім’я Іван. І саме він стане пророком, який готуватиме шлях Месії.

Захарія не вірить у почуте через свій похилий вік і одразу втрачає здатність говорити до моменту народження дитини.

Коли ж Іван з’являється на світ, усе відбувається так, як і було передбачено. Ім’я підтверджують письмово, і до Захарії повертається мова.

Ця історія — про те, як віра народжується там, де людська логіка вже здається безсилою.

Зустріч Марії та Єлисавети: момент, який змінив біблійну історію

Окреме місце займає зустріч двох жінок — Марії та Єлисавети. Коли Марія приходить до родички, ще ненароджений Іван реагує рухом у лоні матері.

Єлисавета виголошує слова благословення, визнаючи майбутню місію Ісуса Христа ще до Його народження. У християнській традиції цей епізод вважається одним із перших свідчень Месії.

Духовне значення Різдва Івана Хрестителя

Церква трактує це свято, як нагадування про:

покаяння як шлях внутрішнього очищення;

смирення перед Божою волею;

підготовку серця до духовних змін;

силу віри, яка долає сумніви.

Іван Хреститель у християнстві — останній пророк Старого Завіту, який безпосередньо вказав на Ісуса Христа як на Спасителя.

Як святкують Різдво Івана Хрестителя в Україні

2026 року святкування традиційно починається з вечірнього богослужіння напередодні та продовжується урочистою літургією 24 червня.

У храмах лунають молитви та тропарі, а віряни:

відвідують богослужіння;

моляться за духовне очищення і захист;

освячують польові трави та квіти.

Освячене зілля в українській традиції символізує Божу присутність у домі, здоров’я та духовну силу.

Народні традиції: як свято живе в українській культурі

В Україні Різдво Івана Хрестителя тісно переплелося з літніми народними звичаями.

У цей період традиційно:

плетуть вінки з польових квітів;

збирають лікарські трави — «іванівське зілля»;

запалюють вогнища як символ очищення;

проводять родинні зустрічі біля води.

Звіробій, м’ята, чебрець та інші трави вважаються особливо сильними саме цього дня — їх освячують і зберігають у домі протягом року.

Різдво Івана Хрестителя та Івана Купала: в чому різниця
Попри близькість у датах ці поняття не є тотожними.

Різдво Івана Хрестителя — винятково церковне свято на честь пророка, який закликав до покаяння і хрестив людей у Йордані.

Івана Купала — народна традиція літнього циклу, яка з часом увібрала різні культурні та фольклорні елементи.

У сучасному контексті Церква наголошує: головний зміст 24 червня — духовний, а не обрядово-містичний.

Цікаві факти про Івана Хрестителя

Це одне з небагатьох свят, присвячених саме народженню святого.

Архангел Гавриїл сповістив про його народження ще до появи на світ.

Іван Хреститель хрестив Ісуса Христа в Йордані.

Його слова про «зменшення» і «зростання» стали символом смирення.

У християнській традиції він вважається останнім пророком перед приходом Месії.

Життя Івана після народження: пустеля і місія пророка

Іван виріс у пустелі, ведучи аскетичний спосіб життя. Його проповідь «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне» збирала навколо нього тисячі людей.

Кульмінацією його служіння стало хрещення Ісуса Христа в річці Йордан — подія, яка має центральне значення для християнської віри.

Значення свята сьогодні

У сучасному світі Різдво Івана Хрестителя сприймається як нагадування про внутрішню рівновагу, духовну тишу та потребу переосмислення життя.

Це день, коли варто зупинитися, відмовитися від метушні та зосередитися на головному — вірі, родині та внутрішньому добрі.

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Теги: день народження, свята, іменини
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