Магнітні бурі: прогноз на 7 червня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У неділю, 7 червня, сонячна активність почне поступово знижуватися. Попри це, геомагнітна ситуація все ще може залишатися дещо збуреною, а залишкові наслідки магнітної бурі відчуватимуться деякими чутливими людьми. Однак інтенсивність коливань стане помітно нижчою, порівняно з попереднім днем (К-індекс 5).За попередніми прогнозами, до початку нового тижня магнітосфера Землі почне повертатися до більш спокійного стану, а ризик сильних геомагнітних збурень істотно зменшиться.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.