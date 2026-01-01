Магнітні бурі: прогноз на 7 червня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У неділю, 7 червня, сонячна активність почне поступово знижуватися. Попри це, геомагнітна ситуація все ще може залишатися дещо збуреною, а залишкові наслідки магнітної бурі відчуватимуться деякими чутливими людьми. Однак інтенсивність коливань стане помітно нижчою, порівняно з попереднім днем (К-індекс 5).
За попередніми прогнозами, до початку нового тижня магнітосфера Землі почне повертатися до більш спокійного стану, а ризик сильних геомагнітних збурень істотно зменшиться.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У неділю, 7 червня, сонячна активність почне поступово знижуватися. Попри це, геомагнітна ситуація все ще може залишатися дещо збуреною, а залишкові наслідки магнітної бурі відчуватимуться деякими чутливими людьми. Однак інтенсивність коливань стане помітно нижчою, порівняно з попереднім днем (К-індекс 5).
За попередніми прогнозами, до початку нового тижня магнітосфера Землі почне повертатися до більш спокійного стану, а ризик сильних геомагнітних збурень істотно зменшиться.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на 7 червня
Сьогодні, 01:30
7 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Угорщина обмежила видачу нових дозволів мігрантам не з ЄС
06 червня, 23:19
Чи відкриють на Волині пункт пропуску «Ягодин» для легковиків на літо: що кажуть прикордонники
06 червня, 22:12