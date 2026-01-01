Угорщина обмежила видачу нових дозволів мігрантам не з ЄС

Прем'єр-міністр Угорщинипідписав постанову, яка обмежує приплив трудових мігрантів з країн поза ЄС.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.Нові дозволи на проживання за схемою для працівників-мігрантів, яку запровадив попередній уряд Віктора Орбана, більше не видаватимуться.Існуючі дозволи залишаються дійсними до закінчення терміну. Чи можна буде їх продовжити, у постанові не уточнюється.Йдеться не про повну заборону для громадян країн поза ЄС, а саме про спрощену схему уряду Орбана для працівників з інших країн.Вона забезпечувала вербування працівників з-за меж ЄС через агентства, підконтрольні попередньому уряду.Мадяр критикував цю практику під час передвиборчої кампанії.Обмеження припливу трудових мігрантів було серед обіцянок Мадяра під час кампанії за заміну Орбана.За словами нового прем'єра, рішення має дати угорським громадянам більше робочих місць і не дозволити компаніям знижувати зарплати за рахунок найму іноземців.Водночас, за даними галузевих об'єднань і асоціацій роботодавців, у багатьох секторах угорської економіки наявний дефіцит робочої сили.За оцінками, в Угорщині працює близько 90 000 громадян країн поза ЄС - це близько 2% робочої сили.Більшість із них зайняті у виробництві акумуляторів та автомобільній промисловості, у будівництві, як сезонні робітники у сільському господарстві та у службах доставки.Найбільші групи працівників-мігрантів походять з Філіппін, України, Китаю, В'єтнаму та Індії.