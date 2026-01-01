«Це якась Чорнобильська зона»: річниця обстрілу будинку на Озерецькій у Луцьку
Сьогодні, 21:15
Мешканці зруйнованого під час російської атаки 6 червня 2025 року дев’ятиповерхового будинку на вулиці Озерецькій у Луцьку рік живуть в орендованих квартирах. Частина людей отримали сертифікати на відшкодування втраченого житла, інші — досі чекають.
Про це розповіла Суспільному одна з мешканок зруйнованого будинку Яна Федорук.
З її слів, кожній виселеній родині — з міського бюджету виділяють 14 тисяч гривень. Мешканці 38 квартир отримали сертифікати від держави на відшкодування втраченого майна.
"Це якась Чорнобильська зона, в якій лишили те, що не змогли забрати. Ну, це виглядає так: шпалери повідпадали, того що під'їзд тече зверху. Плюс вікон, дверей немає, тут грибок, волога, вітер", — каже Яна Федорук.
Яна Федорук жила у першому під’їзді, який демонтували. Пригадує — після російської атаки дозволили зайти у квартиру на кілька хвилин, аби забрати цінне.
"Коли зайшла в квартиру і зозуміла, що з свого коридора далі вже нічого, там просто яма. Тобі треба все, що можеш забрати, це з коридора, з ванни, туалета і кухні, бо зал, всі плити лежать на першому поверсі", — каже Яна Федорук.
Яна Федорук отримала свій сертифікати. Однак ця сума не покриває вартості житла, говорить жінка.
"На сьогодні сертифікат не являється можливістю купити житло в місті Луцьку. В мене немає дітей, але є діти, є старші люди, яким так само 70-80 років, вони хочуть десь жити, просто дожити своє життя. В них були квартири, вони в квартири вкладали всі свої гроші. І зараз вони не знають, що їм робити", — говорить жінка.
Зараз вирішується питання про демонтаж другого під'їзду дев’ятиповерхівки на вулиці Озерецькій, розповів начальник управління капітального будівництва міськради Василь Ліщук. З його слів, на даний час управлінням капітального будівництва замовлено проектно-кошторисну документацію на демонтаж секції, яка залишилася і чекають проєкт. Далі будуть приймати подальші рішення щодо того, коли саме розпочнуться демонтажні роботи.
Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня 2025 року
У ніч на 6 червня 2025 року на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і 6 крилатих ракет. Руйнування цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.
Будинок був введений в експлуатацію у 1993 році. У двох під'їздах багатоповерхівки було 72 квартири.
Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.
11 червня 2025 під час позачергової сесії з бюджету Луцької громади на ліквідацію наслідків ударів РФ виділили 30 мільйонів гривень.
2 липня 2025 року за висновками науково-дослідної лабораторії експлуатаційної надійності будівель і споруд Національного університету водного господарства та природокористування під’їзд № 1 будинку на вулиці Озерецькій, 12 було визнано непридатним для проживання та придатним для демонтажу. Всі люди, які втратили житло отримують компенсацію у межах 14 тисяч гривень в місяць за оренду квартир.
1 жовтня 2025 року у Луцьку розпочали роботи з демонтажу під'їзду №1 дев’ятиповерхівки на вулиці Озерецькій, 12, що зазнала руйнувань під час обстрілу міста російськими військами 6 червня. У березні 2026 року весь будинок визнали непридатним. Власники квартир, змогли подавати документи на отримання компенсації за пошкоджене житло згідно з державними програмами.
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Про це розповіла Суспільному одна з мешканок зруйнованого будинку Яна Федорук.
З її слів, кожній виселеній родині — з міського бюджету виділяють 14 тисяч гривень. Мешканці 38 квартир отримали сертифікати від держави на відшкодування втраченого майна.
"Це якась Чорнобильська зона, в якій лишили те, що не змогли забрати. Ну, це виглядає так: шпалери повідпадали, того що під'їзд тече зверху. Плюс вікон, дверей немає, тут грибок, волога, вітер", — каже Яна Федорук.
Яна Федорук жила у першому під’їзді, який демонтували. Пригадує — після російської атаки дозволили зайти у квартиру на кілька хвилин, аби забрати цінне.
"Коли зайшла в квартиру і зозуміла, що з свого коридора далі вже нічого, там просто яма. Тобі треба все, що можеш забрати, це з коридора, з ванни, туалета і кухні, бо зал, всі плити лежать на першому поверсі", — каже Яна Федорук.
Яна Федорук отримала свій сертифікати. Однак ця сума не покриває вартості житла, говорить жінка.
"На сьогодні сертифікат не являється можливістю купити житло в місті Луцьку. В мене немає дітей, але є діти, є старші люди, яким так само 70-80 років, вони хочуть десь жити, просто дожити своє життя. В них були квартири, вони в квартири вкладали всі свої гроші. І зараз вони не знають, що їм робити", — говорить жінка.
Зараз вирішується питання про демонтаж другого під'їзду дев’ятиповерхівки на вулиці Озерецькій, розповів начальник управління капітального будівництва міськради Василь Ліщук. З його слів, на даний час управлінням капітального будівництва замовлено проектно-кошторисну документацію на демонтаж секції, яка залишилася і чекають проєкт. Далі будуть приймати подальші рішення щодо того, коли саме розпочнуться демонтажні роботи.
Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня 2025 року
У ніч на 6 червня 2025 року на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і 6 крилатих ракет. Руйнування цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.
Будинок був введений в експлуатацію у 1993 році. У двох під'їздах багатоповерхівки було 72 квартири.
Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.
11 червня 2025 під час позачергової сесії з бюджету Луцької громади на ліквідацію наслідків ударів РФ виділили 30 мільйонів гривень.
2 липня 2025 року за висновками науково-дослідної лабораторії експлуатаційної надійності будівель і споруд Національного університету водного господарства та природокористування під’їзд № 1 будинку на вулиці Озерецькій, 12 було визнано непридатним для проживання та придатним для демонтажу. Всі люди, які втратили житло отримують компенсацію у межах 14 тисяч гривень в місяць за оренду квартир.
1 жовтня 2025 року у Луцьку розпочали роботи з демонтажу під'їзду №1 дев’ятиповерхівки на вулиці Озерецькій, 12, що зазнала руйнувань під час обстрілу міста російськими військами 6 червня. У березні 2026 року весь будинок визнали непридатним. Власники квартир, змогли подавати документи на отримання компенсації за пошкоджене житло згідно з державними програмами.
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