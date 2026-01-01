«За три роки не зроблено нічого»: що відбувається на секторі військових поховань у Гаразджі

Василь Цетнар каже: прибирають і косять регулярно.



Про це йдеться у сюжеті телеканалу



«На міському кладовищі спецкомбінат проводить косіння території. Ми обкошуємо алеї, прибираємо навколо них і вивозимо сміття. Натомість прибирання безпосередньо на місцях поховань здійснюють родини та родичі померлих. Хтось підсипає білі камінці, хтось інші. Ми також підвезли землю, щоб люди могли за потреби підсипати її на могилах. Якщо потрібно, підвозимо й щебінь, яким люди самостійно облаштовують місця поховань.



Загалом люди переважно доглядають могили самі. Якщо пам’ятаєте, торік після сильних злив і підтоплень, коли на кладовищі просіли деякі могили, це питання також порушували. Тоді ми підвезли землю та щебінь, а люди самостійно виконали необхідні роботи, адже за кожною могилою є родичі, які про неї дбають», – каже посадовець.



Василь Цетнар запевняє: якщо люди виїздять за кордон, вони можуть звертатись до працівників кладовища, аби за могилою їхніх родичів доглядали.



Своєю чергою представник депутат Луцької міської ради Михайло Наход зауважив, що ситуація з косінням трави дійсно не є аж такою критичною. Однак більше є питань щодо концепції облаштування сектору поховань військових, яку запроваджували ще за часів колишнього мера Ігоря Поліщука.



«Ще три роки тому відбувся відкритий архітектурний конкурс на розробку концепції облаштування сектору військових поховань. Було визначено переможців, їм вручили премії, а також обрали проєкти, які мали стати пріоритетними для реалізації. Однак за цей час не було зроблено абсолютно нічого для благоустрою та облаштування сектору почесних поховань.



Ще одна системна проблема – під’їзд до нового сектору військових поховань. Наразі там облаштована лише тимчасова дорога: місцями зі щебеню, місцями з плит, а подекуди й з інших будівельних матеріалів. Це ненормальна ситуація, адже йдеться лише про 300-400 метрів дороги, а необхідні кошти для її облаштування в міському бюджеті є. Сьогодні в негоду виникає ситуація, коли похоронні кортежі та рідні загиблих змушені пересуватися багнюкою. Третя проблема, яку я побачив, – відсутність належних доріжок між секторами поховань», – роз'яснює обранець громади.



На найближчій комісії міськради з питань ЖКГ та на пленарному засіданні сесії Луцької міської ради депутати порушуватимуть це питання. Адже місце, де знайшли свій останній спочинок на землі наші Герої, має бути належним чином доглянуте.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно у Луцьку міську раду звертались мешканці. Вони порушили питання щодо сміття та не покошеної трави на території Алеї почесних поховань у селі Гаразджа. Своєю чергою керівник спецкомбінату, який і обслуговує цю територію,каже: прибирають і косять регулярно.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь» «На міському кладовищі спецкомбінат проводить косіння території. Ми обкошуємо алеї, прибираємо навколо них і вивозимо сміття. Натомість прибирання безпосередньо на місцях поховань здійснюють родини та родичі померлих. Хтось підсипає білі камінці, хтось інші. Ми також підвезли землю, щоб люди могли за потреби підсипати її на могилах. Якщо потрібно, підвозимо й щебінь, яким люди самостійно облаштовують місця поховань.Загалом люди переважно доглядають могили самі. Якщо пам’ятаєте, торік після сильних злив і підтоплень, коли на кладовищі просіли деякі могили, це питання також порушували. Тоді ми підвезли землю та щебінь, а люди самостійно виконали необхідні роботи, адже за кожною могилою є родичі, які про неї дбають», – каже посадовець.Василь Цетнар запевняє: якщо люди виїздять за кордон, вони можуть звертатись до працівників кладовища, аби за могилою їхніх родичів доглядали.Своєю чергою представник депутат Луцької міської радизауважив, що ситуація з косінням трави дійсно не є аж такою критичною. Однак більше є питань щодо концепції облаштування сектору поховань військових, яку запроваджували ще за часів колишнього мера«Ще три роки тому відбувся відкритий архітектурний конкурс на розробку концепції облаштування сектору військових поховань. Було визначено переможців, їм вручили премії, а також обрали проєкти, які мали стати пріоритетними для реалізації. Однак за цей час не було зроблено абсолютно нічого для благоустрою та облаштування сектору почесних поховань.Ще одна системна проблема – під’їзд до нового сектору військових поховань. Наразі там облаштована лише тимчасова дорога: місцями зі щебеню, місцями з плит, а подекуди й з інших будівельних матеріалів. Це ненормальна ситуація, адже йдеться лише про 300-400 метрів дороги, а необхідні кошти для її облаштування в міському бюджеті є. Сьогодні в негоду виникає ситуація, коли похоронні кортежі та рідні загиблих змушені пересуватися багнюкою. Третя проблема, яку я побачив, – відсутність належних доріжок між секторами поховань», – роз'яснює обранець громади.На найближчій комісії міськради з питань ЖКГ та на пленарному засіданні сесії Луцької міської ради депутати порушуватимуть це питання. Адже місце, де знайшли свій останній спочинок на землі наші Герої, має бути належним чином доглянуте.

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