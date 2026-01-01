Якою буде погода у Луцьку та на Волині 7 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 7 червня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 7 червня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 7 червня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.
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