Трамп хоче, щоб Зеленський і Путін самі розібралися щодо війни

Дональд Трамп вважає, що Україна та РФ мають самі розбиратись щодо завершення війни.



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Американський лідер відповів, чи хоче він першого кроку від президента України Володимира Зеленського та російського диктатора щодо завершення війни, перш ніж США долучаться до переговорів із ними.



"Я не проти. Нехай вони цим займаються. Саме я привів їх до цієї позиції, і гадаю, що це буде врегульовано. Думаю, ми наближаємося до моменту, коли питання між Росією та Україною має бути вирішене", - наголосив Трамп.



Він зауважив, що вірить у завершення війни в Україні, і вчергове додав, що її ніколи не мало бути.



Нагадаємо, напередодні Зеленський оприлюднив листа, адресованого російському диктатору. Цьому передувала заява про те, що на тлі зосередження уваги США на ситуації з Іраном Україна готова до прямих переговорів із РФ, щоб не відкладати можливі рішення на пізніше.



У зверненні глава держави підкреслив, що Росія не зможе цього року встановити контроль над Донбасом, і закликав до завершення війни шляхом переговорів. Як проміжний крок він запропонував запровадження режиму припинення вогню за принципом "стоїмо де стоїмо".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАвважає, що Україна та РФ мають самі розбиратись щодо завершення війни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Трампа.Американський лідер відповів, чи хоче він першого кроку від президента Українита російського диктатора щодо завершення війни, перш ніж США долучаться до переговорів із ними."Я не проти. Нехай вони цим займаються. Саме я привів їх до цієї позиції, і гадаю, що це буде врегульовано. Думаю, ми наближаємося до моменту, коли питання між Росією та Україною має бути вирішене", - наголосив Трамп.Він зауважив, що вірить у завершення війни в Україні, і вчергове додав, що її ніколи не мало бути.Нагадаємо, напередодні Зеленський оприлюднив листа, адресованого російському диктатору. Цьому передувала заява про те, що на тлі зосередження уваги США на ситуації з Іраном Україна готова до прямих переговорів із РФ, щоб не відкладати можливі рішення на пізніше.У зверненні глава держави підкреслив, що Росія не зможе цього року встановити контроль над Донбасом, і закликав до завершення війни шляхом переговорів. Як проміжний крок він запропонував запровадження режиму припинення вогню за принципом "стоїмо де стоїмо".

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